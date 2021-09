Kontrola po aferze GetBack. Nadzór nad funduszami prawidłowy, ale z lukami

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała funkcjonowanie nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi. Oceniła, że działania Komisji Nadzoru Finansowego w tym zakresie były zgodne z prawem, wskazała jednak na systemowe słabości. Kontrola była pokłosiem afery GetBack.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zbyt rzadkie kontrole

Prawo do uszczelnienia

NIK zauważyła również, że o 2020 r. brakowało regulacji wewnętrznych dotyczących sposobu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniach oraz sprawowania kontroli działalności inwestycyjnej i sytuacji finansowej funduszy inwestycyjnych. - Takie regulacje pozwoliłyby na skuteczniejsze wykonywanie tych zadań w sytuacji dużej rotacji pracowników – podkreślają kontrolerzy, doceniając jednocześnie, że KNF podjęła prace nad systemowym wzmocnieniem nadzoru.Izba jako słabość systemową wskazała także niewielką liczbę przeprowadzanych kontroli. - W kluczowym dla nadzoru nad rynkiem funduszy inwestycyjnych Departamencie Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych nie wprowadzono procedury ich planowania. Zdaniem NIK liczba kontroli powinna ulec zwiększeniu, aby ograniczyć słabość systemową w sprawowaniu nadzoru nad podmiotami rynku funduszy inwestycyjnych. Część nieprawidłowości nie jest bowiem możliwa do zidentyfikowania na podstawie sprawozdawczości przekazywanej do UKNF i analizowanej w ramach bieżącego nadzoru – podkreślają kontrolerzy.We wnioskach pokontrolnych NIK wskazała przewodniczącemu KNF konieczność modyfikacji systemów sprawozdawczych, wprowadzenia procedur planowania kontroli, doboru kontrolowanych podmiotów, rozszerzenia zakresu informacji prezentowanych w cyklicznych dokumentach UKNF dotyczących TFI, prezentowania w cyklicznych dla KNF opisu najważniejszych stwierdzonych nieprawidłowości oraz uzupełnienie wprowadzonej w 2020 r. instrukcji dotyczącej kontroli funduszy.NIK sformułowała też dwa wnioski de lege ferenda (w uproszczeniu: postulat zmiany prawa) do ministra właściwego w sprawach instytucji finansowych, we współpracy z UKNF. Pierwszy dotyczy rozszerzenia w przepisach prawa katalogu nieprawidłowości, w przypadku których dopuszczalne jest objęcie sankcjami osób bezpośrednio odpowiedzialnych za ich powstanie. W drugim NIK proponuje liberalizację przepisów dotyczących ochrony tajemnic zawodowych KNF/UKNF w celu ułatwienia poszkodowanym inwestorom dochodzenia roszczeń przed sądami powszechnymi.Na koniec 2020 r. na rynku funkcjonowało 56 towarzystw funduszy inwestycyjnych i 737 funduszy inwestycyjnych. W likwidacji było 145 funduszy.