Kontrole podatkowe. Czego spodziewać się w przyszłości?

Liczba kontroli podatkowych i celno-skarbowych w Polsce maleje od kilku lat. W dużej mierze jest to świadome przesunięcie części działań weryfikacyjnych na inny rodzaj kontaktu z podatnikiem; celem organów skarbowych stało się ograniczenie liczby kontroli przy jednoczesnym wzroście ich skuteczności – wynika z analizy statystyk kontroli przeprowadzonych w pierwszej połowie 2021 roku, wykonanej przez firmę doradczą EY Polska. Według raportu NIK efektywność fiskusa w tym zakresie sięgnęła 90 proc.

Czego mogą spodziewać się podatnicy?

W pierwszym półroczu 2021 roku zwiększony był też udział w nieprawidłowościach zidentyfikowanych przez urzędy celno-skarbowe ustaleń związanych z akcyzą i PIT. Może być to sygnał, że te podatki będą częściej weryfikowane również w nadchodzących miesiącach – prognozuje EY Polska.Czytaj: Pakiet VAT e-commerce już działa. "Paczki z Chin będą droższe, bo droższe być powinny" Analizując statystyki skuteczności kontroli, firma doradcza wskazuje, że organy podatkowe dysponują bardzo skutecznymi narzędziami typowania i selekcji obszarów kontroli. Ma to związek z nałożonymi na podatników obowiązkami raportowania różnych danych i informacji podatkowych, jak JPK (Jednolity Plik Kontrolny), ułatwiający administracji skarbowej wgląd do księgowości, czy MDR (Mandatory Disclosure Rules), przepisy związane z obowiązkiem raportowania do Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.- Przedstawione za 2021 rok statystyki to kolejny dowód na to, że w większym stopniu kontrole są inicjowane w oparciu o prowadzone analizy i typowanie podatników do kontroli. Gdy w firmie pojawiają się kontrolujący, warto zatem potraktować to z należytą starannością. W szczególności należy zwrócić uwagę na fakt, że organy rozpoczynają już kontrole okresów, które zawierają trudne dla podatników regulacje. Niedługo poznamy tego efekty – podkreśla Michał Goj.