Kontynuacja spadków na warszawskim parkiecie

Zakończyła się czwarta spadkowa sesja GPW w tym tygodniu, WIG20 przełamał ważne opory, co otwiera możliwość korekty w dół o kolejne 100 pkt. - uważa Lukas Cinikas, analityk BM BNP Paribas. Nastroje inwestorów pogorszyły się po opublikowaniu danych o amerykańskim PPI, a WIG20 na koniec sesji spadł o 2,5 proc. - słabo radziły sobie banki oraz spółki paliwowe.

WIG20 w czwartek większość czasu spędził pod kreską, a spadki pogłębiły się po 14.00 po publikacji danych o amerykańskim PPI. Ostatecznie WIG20 spadł o 2,5 proc. do 1.613 pkt. po drodze zaliczając 52-tyg. minimum w okolicach 1.600 pkt.

WIG stracił prawie 2 proc. i wyniósł 51.418 pkt., mWIG40 zniżkował o 1 proc. do 3.892 pkt., a sWIG80 poszedł w dół o 0,9 proc. do 16.698 pkt.

Obroty na GPW przekroczyły 0,9 mld zł, a 0,7 mld zł przypadło na spółki z WIG20.

Po przełamaniu kolejnego wsparcia rynek ma przestrzeń na kolejne 100 pkt. korekty, uważa Cinikas.

"Mamy czwarty dzień spadków na szerokim rynku akcji w kraju, czyli kontynuację spadkowego tygodnia - wszystkie dni do tej pory były spadkowe. Czwartkowa sesja zakończyła się podobnie jak we wtorek, czyli ponad 2 proc. w dół. Po raz kolejny motorem napędowym zmian były spółki skupione w WIG20, który stracił ok. 2,5 proc. Technicznie przełamał wsparcie w okolicach 1.640 pkt., czyli tych dołków z pierwszego tygodnia lipca. Kolejne wsparcie znajduje się w okolicach 1.500 pkt., czyli minimum z października/listopada 2020 roku, co daje nam potencjalnie ok. 100 pkt. korekty" - powiedział Cinikas.

Według analityka, rosnąca inflacja w USA przybliża recesję, której tak obawia się rynek.

"Mamy kolejny dzień umacniania się amerykańskiego dolara, co nie wspiera polskiego rynku akcji. To wszystko się kręci wokół polityki monetarnej, w środę mieliśmy odczyt inflacji w USA, który zaskoczył rynek i spowodował, że rynek wycenia już ryzyko podwyżki stóp o 100 pb. na najbliższym posiedzeniu Fed. Jeszcze kilka dni temu było to 75 pb. To ogniskuje uwagę na recesji, którą to zacieśnienie wywoła, i jej skali. I w rezultacie to właśnie widzimy na wszystkich rynkach, czyli akcje w dół, surowce w dół, no i dolar w górę" - powiedział analityk BM BNP Paribas.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w czerwcu wzrosły o 1,1 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, rok do roku wzrosły o 11,3 proc. - poinformował Departament Pracy w komunikacie. Po wyłączeniu cen żywności i energii, indeks PPI wzrósł o 0,4 proc. mdm, a rdr wzrósł o 8,2 proc. Analitycy spodziewali się, że PPI wzrośnie o 0,8 proc. mdm, a po wyłączeniu cen żywności i energii oczekiwali wzrostu 0,5 proc. mdm wobec odpowiednio: 0,9 proc. (po rewizji z +0,8 proc.) i 0,6 proc. miesiąc wcześniej (po korekcie z +0,5 proc.

W czasie zamknięcia warszawskiej giełdy indeksy na giełdach bazowych zniżkowały. Dow Jones spadał o 1,8 proc., Nasdaq - o 1,5 proc., a S&P 500 o 1,7 proc. Jednocześnie DAX szedł w dół o 2,3 proc., FTSE 100 - o 1,7 proc., a CAC 40 - o 1,8 proc.

Na krajowym rynku sektorowo na plusie znalazły się tylko 3 sektory, z czego silne wzrosty odnotowały WIG-Spożywczy (o niemal 4 proc.) oraz WIG-Energia (o 2,6 proc.). Najmocniej spadał WIG-Leki (w dół o ponad 5 proc.), następny był WIG-Paliwa (spadek o ponad 4 proc.), potem WIG-Media (-3,9 proc.) oraz WIG-Banki (-3,5 proc.).

Aż 7,7 proc. spadł kurs mBanku do 192 zł za akcję, ustanawiając nowe lokalne minima. O 4,8 proc. zniżkował kurs PKN Orlen, który zmierza do czerwcowych minimów.

"Mocno tracił mBank, banków nie wspierała informacja o podpisaniu przez prezydenta ustawy o tzw. wakacjach kredytowych, które wiążą się z kilkudziesięcioma miliardami obciążenia sektora. Mocno też traciły walory PKN Orlen, co korelowało z notowaniami ropy naftowej - spadki o blisko 3 proc., zejście poniżej 100 USD za baryłkę się pogłębia" - wskazał Cinikas.

Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek ustawę wprowadzającą m.in. wakacje kredytowe dla osób, które zaciągnęły złotowy kredyt hipoteczny na własny cel mieszkaniowy, reformę wskaźnika WIBOR oraz wydłużenie tarcz antyinflacyjnych do końca października br.

Spore spadki dotknęły też KGHM oraz PGNiG - po 3,4-3,5 proc. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że gazociąg Baltic Pipe jest zakontraktowany na przesył gazu w tym roku w wysokości 5 mld metrów sześciennych. Dodał, że na przyszły rok zakontraktowano 10 mld metrów sześciennych.

O 3,4 proc. spadł kurs PKO BP przy obrotach przekraczających 100 mln zł, osiągając nowe roczne minimum poniżej 25,4 zł za akcję.

Jedyną spółką, która odnotowała wyraźny wzrost wśród blue chipów było PGE. Na wniosek Ministerstwa Klimatu i Środowiska PGE Paliwa oraz Węglokoks zostały zobowiązane decyzją premiera od zakupu i sprowadzenia do 31 października 2022 r. do Polski łącznie 4,5 mln ton węgla odpowiedniego dla gospodarstw indywidualnych.

Nowe minima osiągnął kurs Pepco Group, który spadł ostatecznie o 1,3 proc. do 33,82 zł, ale w trakcie sesji był na poziomie nawet 33,2 zł. Przed sesją spółka poinformowała, iż miała w III kw. 2021/22 1.210 mln euro przychodów, co oznacza wzrost o 17,1 proc. rdr, przy założeniu stałego kursu walutowego. Przychody Grupy narastająco od początku roku wyniosły 3.582 mln euro, co oznacza wzrost o 17,4 proc. przy założeniu stałego kursu walutowego.

W mWIG40 liderem wzrostów był Kernel, którego kurs poszedł w górę o 7,5 proc. przy ponad 14 mln zł obrotu.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział w środę, po spotkaniu delegacji wojskowych Turcji, Ukrainy i Rosji w Stambule, że udało się zrobić "istotny krok naprzód" w sprawie odblokowania eksportu zboża z Ukrainy przez Morze Czarne. Rozmowy będą kontynuowane w przyszłym tygodniu.

O ponad 7 proc. do 18,70 zł poszedł w górę także kurs akcji Amrestu.

Nowe historyczne maksima w okolicach 116 zł ustanowił kurs Polenergii, który na koniec sesji wyhamował wzrost do 3,8 proc.

O 4,5 proc. wzrosły notowania Tauronu. Pracownicy spółek Grupy Tauron otrzymają w dwóch transzach wyrównanie inflacyjne w łącznej wysokości 7 tys. zł brutto - zakłada porozumienie podpisane w czwartek przez przedstawicieli strony społecznej i zarząd Tauronu. Jesienią związkowcy i zarząd Grupy mają wznowić rozmowy płacowe.

Najsłabsze spośród średnich spółek były natomiast akcje Mabionu, które straciły 10 proc. wartości. O ponad 6 proc. spadły także akcje ING BSK oraz Mercatora.

W gronie małych spółek, skupionych w sWIG80 liderem wzrostów zostało Forte, którego akcje poszły o 7 proc. w górę. Po kilku dniach spadkowej korekty, o 3,6 proc. w górę poszedł ZE PAK i zbliża się do średnioterminowych maksimów z lipca br.

O 3,8 proc. odbił z kolei kurs Wieltonu, który na ostatnich sesjach notował 52-tygodniowe minima, a od szczytu z października 2021 roku stracił ok. 61 proc.

Najsłabsze w sWIG80 są natomiast akcje AB (-9 proc.), Ryvu Therapeutics (-6,6 proc.) oraz Molecure (-6 proc.).

