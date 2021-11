Kontynuacja wzrostów i nowe rekordy głównych indeksów

Wtorkowa (2 listopada) sesja na nowojorskich giełdach przyniosła kontynuację wzrostów i nowe rekordy wszech czasów głównych indeksów. Rynki czekają na środową decyzję Fed, a także analizują wyniki spółek za trzeci kwartał.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,39 proc. do 36 052,63 pkt. To historyczny szczyt indeksu.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,37 proc. do 4630,65 pkt. To nowy rekord tego indeksu.

Nasdaq Composite zwyżkował o 0,34 proc. i zamknął sesję na rekordowym poziomie 15 649,60 pkt.

Pomimo ostatniej mocnej fali wzrostów i nowych rekordów, analitycy Bank of America pozostają ostrożni w ocenie perspektyw amerykańskiego rynku akcji, gdyż nadal widzą przed sobą ryzyka spadków. Przypominają jednak, że z danych od 1936 roku wynika, że średni wzrost indeksu S&P 500 w listopadzie sięgał 1,1 proc., a w grudniu 2,3 proc.

"Jak na razie wyniki spółek za trzeci kwartał były pozytywne dla rynków akcji, uspokajając obawy inwestorów dotyczące presji inflacyjnej. Jednakże, wraz z decyzją Fed w środę tematy makroekonomiczne powracają na nagłówki prasowe" - powiedziała Fiona Cincotta, starsza analityczka rynków finansowych w City Index.

"Nadal widzimy przed sobą ryzyko spadkowe. Pomimo przebić zysków, prognozy pozostają w dużej mierze niezmienione, co sugeruje, że cykl rewizji w górę prawdopodobnie osiągnął szczyt" - oceniła Savita Subramanian, szefowa amerykańskiej strategii kapitałowej i ilościowej BofA.

Under Armour szedł w górę o 19 proc. Zysk na akcję wyniósł w trzecim kwartale 31 centów, a rynek spodziewał się, że sięgnie on 15 centów.

Akcje Pfizera zwyżkowały 3 proc. Przychody spółki w trzecim kwartale wyniosły 24,09 mld USD wobec spodziewanych 22,56 mld USD. Spółka podniosła swoje prognozy przychodów i zysków na koniec 2021 roku.

Ponad 3 proc. zniżkowały akcje Tesli, ale spółka zyskała w październiku na wartości 50 proc. Wtorkowy spadek to efekt informacji, że mimo wcześniejszych zapowiedzi, Tesla nie podpisała jeszcze umowy z gigantem rynku wynajmu aut, Hertz, na sprzedaż 11,7 tys. samochodów elektrycznych.

DuPont rósł o 3,5 proc. - zysk i przychody za trzeci kwartał były lepsze od oczekiwań.

Akcje Generac szły w dół o 2,5 proc. Spółka podała, że sprzedaż w trzecim kwartale była niższa od oczekiwań.

W tym tygodniu głównymi wydarzeniami na rynku będą m.in. decyzja amerykańskiej Rezerwy Federalnej w środę o godz. 19.00 czasu polskiego oraz konferencja prasowa prezesa Fedu J. Powella.

"To posiedzenie będzie stosunkowo ważnym wydarzeniem" - ocenił Paul Nolte, menedżer portfela w Kingsview Investment Management w Chicago. "Oczekujemy, że zobaczymy ścieżkę zmniejszenia zakupów obligacji" - dodał.

"Rynek musi mieć się na baczności przed bardziej agresywnymi, jastrzębimi poglądami ze strony Fedu" - powiedział z kolei Marc Chandler, główny strateg rynkowy w Bannockburn Global Forex.

