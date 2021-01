Kopalnia Soli "Wieliczka" od czwartku będzie dostępna dla turystów

Po trzech miesiącach przerwy spowodowanej obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa Kopalnia Soli "Wieliczka" od czwartku będzie znów dostępna dla turystów.

Podziemną Trasę Turystyczną będzie można zwiedzać od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 15.00 oraz w weekendy od godz. 9.00 do 17.00. Zwiedzanie będzie się odbywać się w niewielkich, 10-osobowych grupach z zachowaniem wszystkich obostrzeń sanitarnych.

"Przerwę w działaniu tras górnicy wykorzystali m.in. na prace związane renowacją elementów wystroju, takie jak na przykład wymiana stojaków drewnianych w komorach Janowice i Izabela, remont torowiska w poprzeczni Kaniów. W kilku chodnikach i komorach dokonano wyrównania spągu, czyli górniczej podłogi, tak aby goście mieli jeszcze wyższy komfort zwiedzania. Turyści ponownie będą mogli zwiedzać, po trwającym ponad pół roku zabezpieczeniu górniczym, XIX-wieczną komorę Warszawa, jedno z największych wyrobisk na Trasie Turystycznej" - poinformowała PAP rzeczniczka prasowa Kopalni Monika Szczepa.

Jak podkreśliła, wprowadzone reguły bezpieczeństwa doskonale sprawdziły się latem i jesienią - kopalnia komfortowo, zachowując reguły reżimu sanitarnego prowadziła ruch turystyczny. Niemal na każdym kroku, pod ziemią i na powierzchni, znajdują się dozowniki z płynem dezynfekującym. Przed wejściem na teren obiektu goście i pracownicy, przechodzą pomiar temperatury. Badanie odbywa się przy pomocy specjalnej bramki. Na terenie kopalni obowiązuje noszenie maseczek ochronnych i dystans społeczny.

Trasa turystyczna jest codziennie dezynfekowana, m.in. poprzez zamgławianie i opylanie, podobnie - kopalniane windy. Co godzinę dezynfekowane są powierzchnie najczęściej dotykane, m.in. tamy wentylacyjne, barierki. Na bieżąco odkażane są m.in. ławki, parapety, podłogi, klamki, poręcze.

"Podczas otwarcia kopalni przez siedem miesięcy 2020 roku obowiązywało wiele obostrzeń związanych z pandemią, co sprawiło, że w podziemnej Wieliczce zaczęła dominować turystyka krajowa. Zabytkowe podziemia odwiedziło w tym czasie ponad 441 tys. osób, to jedna czwarta frekwencji sprzed pandemii. Otwieramy Wieliczkę dla wszystkich, ale w obecnej sytuacji szczególnie liczymy na turystów z Polski. Co chwilę pojawia się coś nowego, więc warto do nas zaglądać nie raz, nie dwa, a wiele razy w życiu" - zachęca Tomasz Broniowski, dyrektor Biura Spółki Kopalni Soli "Wieliczka" S.A.

W 2019 roku Kopalnię Soli "Wieliczka" odwiedziło ponad 1 mln 860 tys. turystów.

Wielicka kopalnia działa nieprzerwanie od połowy XIII wieku. W ciągu siedmiu stuleci na dziewięciu poziomach sięgających do 327 metrów w głąb wydrążono 26 szybów i wybrano sól z 2040 komór. Pod Wieliczką powstał labirynt liczący prawie 300 km korytarzy. Zorganizowany ruch turystyczny odbywa się od końca XVIII w. W 1978 r. kopalnia została wpisana na I Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.