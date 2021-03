Kopalnie Taurona zwiększyły wydobycie, zmniejszyły stratę i zatrudnienie

Kopalnie należące do grupy energetycznej Tauron zwiększyły w ub. roku wydobycie węgla rok do roku o ponad 20 proc., zmniejszając zatrudnienie o ponad 350 osób i redukując stratę o przeszło dwie trzecie – wynika z szacunkowych danych Grupy.

Nadal jednak segment wydobycia węgla pozostaje - jako jedyny w Grupie - nierentowny.

We wtorek Tauron opublikował szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za ubiegły rok - ostateczne dane znajdą się w raporcie rocznym, który zostanie zaprezentowany w ostatnim dniu marca.

Do Taurona należą trzy kopalnie węgla kamiennego, skupione w spółce Tauron Wydobycie. W roku 2019 produkcja węgla z tych kopalń wyniosła 3,78 mln ton i była najniższa w historii spółki - za ubytek wydobycia odpowiadała wówczas głównie kopalnia Sobieski w Jaworznie.

Miniony rok - jak wynika z wtorkowych danych - przyniósł wzrost produkcji węgla do poziomu 4,54 mln ton (o 20,1 proc.), a sprzedaż tego surowca wyniosła 4,08 mln ton. Tauron Wydobycie zmniejszył też zatrudnienie o ponad 350 osób, z przeszło 6,8 tys. pracowników na koniec 2019 roku do 6458 osób rok później.

W efekcie wzrostu i poprawy rentowności wydobycia negatywny wpływ segmentu wydobycie na wskaźnik EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe) zmniejszył się z 500 mln zł straty w roku 2019 do 157 mln zł straty w roku 2020.

"W trudnym otoczeniu rynkowym czasu pandemii wyraźnie odrobiliśmy straty, poprawiając tym samym wyniki finansowe zakładów górniczych spółki. Dzięki utrzymaniu dyscypliny kosztowej i wdrożonym działaniom naprawczym wynik EBITDA za 2020 rok jest dla Tauron Wydobycie lepszy o blisko 70 proc. niż rok wcześniej, a działania realizowane na rzecz poprawy efektywności przełożyły się na wzrost wydobycia o 20 proc." - skomentował we wtorek prezes Taurona Wydobycie Jacek Pytel.

Niemniej wydobycie pozostaje jedynym segmentem z ujemnym wpływem na wynik EBITDA, który dla całej Grupy Tauron osiągnął wartość 4 mld 223 mln zł, wobec niemal 3,6 mld zł w roku 2019. Największy udział w ubiegłorocznym wyniku EBITDA (ponad 3 mld zł, wobec ponad 2,6 mld zł rok wcześniej) miał segment dystrybucji energii; udział sprzedaży energii to 683 mln zł, odnawialnych źródeł energii 297 mln zł, a wytwarzania energii 172 mln zł.

W ub. roku Tauron informował o wdrażaniu działań optymalizacyjnych w segmencie wydobycia, mających prowadzić do zwiększenia produkcji i sprzedaży węgla w trzech należących do Grupy kopalniach. Dzięki tym działaniom już w marcu ub. roku łączna dobowa produkcja węgla w tych zakładach wyniosła średnio ok. 20 tys. ton węgla. Mimo to ujemna EBITDA segmentu wydobycie w całym 2020 r. była spodziewana - prognozowano, że dodatnie wyniki pojawią się dopiero w kolejnych latach.

"W tym roku również niezmiennie koncentrujemy się na realizacji działań, które mają zapewnić rentowność wydobycia w naszych kopalniach w Jaworznie, Libiążu i w Brzeszczach" - zadeklarował prezes Pytel.

Niedawno kopalnia Sobieski w Jaworznie rozpoczęła eksploatację węgla ze złoża Brzezinka. Paliwo trafi głównie do uruchomionego w listopadzie 2020 r. bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno, z którą kopalnię łączy specjalna linia kolejowa. W ciągu 20 lat ze złoża Brzezinka Tauron zamierza pozyskać ponad 20 mln ton paliwa, spełniającego wyśrubowane wymagania nowoczesnych bloków energetycznych.

