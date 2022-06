Korczowa: Kubrakov: zwiększenie przepustowości przejść granicznych to kwestia bezpieczeństwa żywnościowego świata

To, co teraz robimy nie jest wyłącznie kwestią naszych międzypaństwowych stosunków; to kwestia globalnego bezpieczeństwa żywnościowego – powiedział minister infrastruktury Ukrainy Oleksandr Kubrakov na przejściu granicznym Korczowa-Krakowiec, gdzie uruchomiono w poniedziałek pięć nowych pasów dla tirów.

Obecnie w Korczowej jest 10 pasów dla tirów, co wpłynie na wzrost przepustowości przejścia w kierunku z Ukrainy do Polski.

"Dzisiaj odnowiony został punkt przejścia granicznego Korczowa-Krakowiec, dzięki czemu na pierwszym etapie przepustowość tego przejścia granicznego wzrośnie o 50 proc., a następnie na tym samym przejściu granicznym będziemy (jeszcze-PAP) zwiększać jego przepustowość. Obejmiemy uwagą także inne przejścia graniczne, których mamy z Polską siedem" - mówił minister infrastruktury Ukrainy Oleksandr Kubrakov podczas konferencji prasowej na przejściu.

Dodał, że bardzo się cieszy, iż "nawet w tak skomplikowanym czasie wykonywane są tak ważne sprawy, które tak naprawdę trzeba było wykonać 10 lat wstecz".

Podziękował też stronie polskiej i wszystkim zaangażowanym w proces zwiększenia przepustowości przejścia granicznego.

"Dlaczego to jest ważne właśnie w tym momencie? Wiedzą państwo, że Ukraina jest wielkim eksporterem, a wszystkie porty na Morzu Czarnym zostały zablokowane, na świecie rośnie kryzys spożywczy. To, co teraz z kolegami robimy i będziemy robić, to nie jest wyłącznie kwestia naszych międzypaństwowych stosunków. Jest to kwestia globalnego, światowego żywnościowego bezpieczeństwa" - stwierdził ukraiński minister.

Uczestniczący w konferencji wiceminister infrastruktury Ukrainy Mustafa-Massi Nayem ocenił, że jest to wielkie święto przede wszystkim dla ukraińskich i polskich przewoźników.

Jak dodał, niektórzy ukraińscy kierowcy stoją w kolejkach po 5-6 dób.

"I to jest na tyle wielki problem dla naszej ekonomii, jak sama wojna, dlatego że nie możemy w normalny sposób zarabiać pieniędzy dla naszej gospodarki" - zwrócił uwagę Nayem.

Przypomniał, że jeszcze rok temu zaczęły się rozmowy dotyczące konieczności zwiększenia efektywności, przepustowości przejść granicznych między Ukrainą a Polską.

"W tym miesiącu uruchomiliśmy projekt pod nazwą +Otwarta granica+. Nareszcie mamy partnera, przyjaciela po stronie polskiej - pana ministra (szefa KPRM Michała) Dworczyka, który wspólnie z ministrem (infrastruktury Andrzejem) Adamczykiem i innymi resortami realizowali to marzenie" - mówił ukraiński wiceminister.

"To przedsięwzięcie jest dowodem na to, że tylko współpraca dwóch stron może dać namacalne wyniki" - podkreślił.

Wyraził też przekonanie, że podobne zmiany nastąpią na największym przejściu polsko-ukraińskim Dorohusk-Jagodzin.

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Bartosz Grodecki, dziękując wszystkim zaangażowanym w proces rozbudowy przejścia, zaznaczył, że to była bardzo trudna praca. Musieliśmy zmienić organizację ruchu w przejściu granicznym, co wymagało pracy bardzo praktycznej, detalicznej, dlatego zaangażowane były nie tylko ministerstwa, ale i urząd wojewody, służby pracujące na przejściu - zaznaczył Grodecki.

Zapowiedział wizytę na przejściu w Dorohusku, "żeby bardzo podobne manewry wykonać tam, na miejscu".

"Chodzi nam o to, żeby przejścia graniczne wykorzystać w sposób jeszcze bardziej efektywny, niż do tej pory, a szczególnie, że działamy w warunkach wyjątkowych, warunkach wojennych i te działania były po prostu konieczne do podjęcia" - zwrócił uwagę wiceszef MSWiA

Do podziękowań za pracę i działania zmierzające do zwiększenia przepustowości przejścia w Korczowej dołączyła też uczestnicząca w konferencji prasowej wojewoda podkarpacka Ewa Leniart. "Mam nadzieje, że jest to dobry początek do intensyfikacji funkcjonowania kolejnych przejść granicznych drogowych, które są posadowione na Podkarpaciu" - mówiła Leniart.

Wyraziła zadowolenie, że intensyfikacja przejść granicznych rozpoczęła się właśnie od Korczowej. Jak wskazywała, jest ono połączone bezpośrednio z autostradą A4, prowadzi do węzła komunikacyjnego z drogą ekspresową S19, co ma bardzo duże znaczenie dla ruchu tranzytowego.

W poniedziałek 20 czerwca na przejściu granicznym w Korczowej uruchomiono terminal autostradowy do odpraw ruchu osobowego (kierunek wjazdowy do RP). Tym samym dwukrotnie zwiększono liczbę pasów dedykowanych do odpraw samochodów ciężarowych wjeżdżających do Polski.

Obecnie odprawa dokonywana będzie na 10 pasach odpraw, a docelowo na 11.

Odprawa samochodów osobowych na kierunku wjazdowym do Polski dokonywana jest na sześciu kabinach terminala zlokalizowanego tuż przy autostradzie A4. Rozwiązanie z wykorzystaniem ukośnych kabin kontrolerskich w systemie "ONE STOP" (kontrola SG oraz KAS podczas jednego zatrzymania pojazdu) jest bliźniaczym do zastosowanego na przejściu granicznym w Medyce.

Przeniesienie kontroli samochodów osobowych na kierunku wjazdowym do Polski na terminal autostradowy ma na celu znacznie zwiększenie przepustowości przejścia w zakresie ruchu towarowego.

W związku z rozpoczęciem prac po stronie ukraińskiej nad przygotowaniem infrastruktury do odprawy autokarów na platformie autostradowej zostały wstrzymane do odwołania odprawy autokarów na kierunku wyjazdowym z Ukrainy do Polski. Autobusy są kierowane na sąsiednie przejścia graniczne.

Odprawa autobusów na kierunku wyjazdowym z Polski do Ukrainy odbywa się na dotychczasowych zasadach.

