Koreańczycy mogą przekazać Polsce technologię produkcji paliwa jądrowego

Koreański producent paliwa jądrowego Kepco NF jest gotowy przetransferować technologię jego wytwarzania do Polski, jeśli polski rząd wybierze koreańską ofertę dla energetyki jądrowej i będzie zainteresowany produkcją paliwa - deklarują przedstawiciele firmy.

Koreański operator elektrowni jądrowych KHNP przekazał polskiemu rządowi w kwietniu ofertę budowy w ramach polskiego programu energetyki jądrowej sześciu reaktorów APR1400.

Wiceprezes Kepco NF Suh Sang Hyun zaznaczył, że z tego co wie, w ofercie znalazła się propozycja dostaw paliwa z Korei.

Jak jednak podkreślił "jeśli polski rząd byłby zainteresowany lokalizacją produkcji paliwa w Polsce, to jesteśmy w stanie dokonać transferu odpowiedniej technologii".

Jeżeli w Polsce będzie zainteresowanie produkcją, możemy zapewnić transfer odpowiedniej technologii - powiedział dziennikarzom wiceprezes Kepco NF Suh Sang Hyun.

Technologia produkcji paliwa jądrowego może być w ofercie

Paliwo, które pasuje do wielu reaktorów

Wiceprezes Kepco NF zauważył, że paliwo jądrowe jest materiałem o strategicznym znaczeniu, a koreańska firma dysponuje własnymi jego modelami, pasującymi do szeregu modeli reaktorów i może je eksportować, jeśli będzie zainteresowanie.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że projektowanie nowych modeli paliwa jest procesem czasochłonnym, trwa to około pięciu lat, a dochodzi do tego czas uzyskania licencji odpowiedniego dozoru jądrowego.

Kepco NF ma w Daejeon dwa zakłady produkcji paliwa i dwa dalsze, w którym produkuje elementy zestawów i prętów paliwowych, m.in. kapsułki na właściwe paliwo uranowe i rurki ze stopów cyrkonu do budowy prętów.

Firma projektuje nowe generacje paliwa jądrowego, w tym własne stopy cyrkonu. W 100 proc. pokrywa zapotrzebowanie 24 działających w Korei Płd. reaktorów z rodzin OPR, APR i CANDU, oraz do zbudowanej przez Koreańczyków elektrowni Barakah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ponieważ zapotrzebowanie na paliwo w Korei będzie rosnąć w związku z budową kolejnych sześciu bloków, Kepco NF kończy budowę trzeciego zakładu produkującego zestawy paliwowe. Warta 300 mln dol. inwestycja ma ruszyć w 2023 r.

Dostawców uranu z Rosji da się zastąpić

Kepco NF eksportuje części elementów prętów paliwowych - jak rurki ze stopów cyrkonu do USA, Chin i Brazylii. Ich odbiorcą jest m.in. Westinghouse, które ma swoje fabryki zestawów paliwowych. Według informacji Kepco NF, w ciągu ostatnich 10 lat do USA trafiło 5 mln rurek ze stopu cyrkonu, opracowanego i dostarczonego przez Westinghouse. Koreańska firma opracowała jednak własny stop i zamierza rozpocząć produkcję rurek z niego. Zakłady Kepco NF mogą rocznie produkować ok. 1800 km rurek, ale firma jest w trakcie zwiększania tych zdolności do 2000 km rocznie.

Kepco NF produkuje paliwo ze wzbogaconego uranu, który kupuje operator elektrowni KHNP. Około jednej trzeciej potrzebnego Korei uranu pochodzi z Rosji - podkreślił Suh Sang Hyun. Jak jednak ocenił, w przypadku jakichś problemów z importem z tego kierunku, da się go zastąpić zakupami od innych dostawców.

