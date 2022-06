Koreańczycy potwierdzają zainteresowanie atomem i CPK w Polsce

Z punktu widzenia Korei Południowej inwestowanie w Polsce jest ważne. Jak mówi Hoonmin Lim, ambasador Republiki Korei w Polsce, nasz kraj jest elementem kluczowego organizmu, z jakim współpracuje azjatyckie państwo – Unii Europejskiej.

- Korea i Unia Europejska są dobrymi partnerami, mamy wspólne wartości i zasady, jeśli chodzi o demokrację, praworządność, prawa człowieka i gospodarkę rynkową - zaznacza Hoonmin Lim.

Warto dodać, że umowa o wolnym handlu między Koreą a UE była pierwszym porozumieniem zawartym pomiędzy Wspólnotą i krajem azjatyckim.

- Co ważne, umowa brała także pod uwagę ochronę środowiska - tłumaczy ambasador.

Obecnie Unia Europejska jest trzecim co do wielkości partnerem handlowym Korei, a pierwszym jeśli chodzi o inwestycje. Z naszego punktu widzenia kluczowym faktem jest to, że nasz region w Europie jest drugim co do wagi partnerem handlowym Korei zaraz po Niemczech.

- Czwórka Wyszehradzka to miejsce, gdzie chcemy inwestować. Robimy to od ponad dekady - mówi Hoonmin Lim.

Polska w ramach Grupy Wyszehradzkiej przyciąga aż 54 proc. wszystkich inwestycji.

Jak podkreśla Junghoon Lee, dyrektor Koreańskiej Agencji Promocji Handlu i Inwestycji (KOTRA), zainteresowanie inwestycjami w Polsce nie maleje.

Inwestycje prowadzone są m.in. w tradycyjnych obszarach np. motoryzacji. Jednak teraz większe zainteresowanie budzą te związane z ochroną środowiska czy elektromobilnością. Coraz więcej uwagi poświęca się także wodorowi oraz „zielonej“ energii.

- Dla firm koreańskich kraje regionu są jednym z najbardziej atrakcyjnych celów. Tutaj chcemy inwestować, region ten stanowi także bramę do innych krajów UE - wyjaśnia Junghoon Lee.

- Oferujemy także współpracę w budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego czy energetyki jądrowej - podkreśla. W przypadku tej ostatniej Koreańczycy z Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), przedstawili Polsce ofertę techniczną i finansową na budowę elektrowni jądrowych nad Wisłą, o mocy nawet 8,4 GW.

