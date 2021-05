Kornecka: decyzję ws. Turowa należy przekuć w dyskusję o roli transformacji energetycznej

Decyzję ws. Turowa należy przekuć w dyskusję o znaczeniu i roli transformacji energetycznej - powiedziała w poniedziałek wiceminister rozwoju Anna Kornecka. Jak dodała, decyzja TSUE pokazała, że negatywne skutki transformacji mogą nastąpić szybciej, niż to było planowane.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w piątek nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia skargi Czech w tej sprawie. Czechy uważają, że kopalnia Turów ma negatywny wpływ na regiony przygraniczne, gdzie zmniejszył się poziom wód gruntowych.

Kornecka odniosła się do tej kwestii podczas panelu poświęconego energetyce odnawialnej w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego Online. Przypomniała, że odpowiada w resorcie za rozwój energetyki rozporoszonej. "Odkąd pełnię swoją funkcję, mówię o sprawiedliwej transformacji energetycznej, o rozwoju OZE. Wiadomo, że system jest oparty o źródła konwencjonalne. Trzeba wspierać, planować sprawiedliwe działania rozłożone w czasie. Jednak decyzja ws. Turowa pokazuje, że nawet te negocjacje, które prowadzimy, dokumenty, które podpisujemy, perspektywy, które wynegocjujemy, mogą okazać się niewystarczające, bo pewne negatywne skutki, które następują, będą realizowane dużo szybciej" - stwierdziła wiceszefowa MRPiT.

Dodała, że decyzja ws. Turowa jest trudna, bo następuje z dnia na dzień. "Jest zabezpieczeniem, ale przesądza rozstrzygnięcie sprawy, bo zamknięcie kopalni przesądza o zamknięciu elektrowni. Węgla brunatnego się nie magazynuje. Tę sytuację należy przekuć w dyskusję o znaczeniu i roli transformacji energetycznej" - oceniła.

Jak podkreśliła, Polska jest na początku drugiej fazy transformacji energetycznej. "Dynamicznie rozwijamy OZE, gwałtownie rośnie segment prosumencki, ogranicza nas elastyczność sieci dystrybucji i sieci przesyłowej, koszt modernizacji sieci. Kolejny etap rozwoju to energetyka rozproszona, społeczna, wspólne działania na rzecz mądrego wykorzystywania energii" - powiedziała Kornecka.

Zauważyła, że elementem tego procesu jest również termomodernizacja budynków, zarządzanie siecią i magazynowanie energii.

"Nowa perspektywa unijna w połączeniu z pakietem dokumentów Zielony Ład wskazuje naturalny kierunek rozwoju: od źródeł odnawialnych, poprzez zarządzanie energią i jej magazynowanie, do wspólnego działania na rzecz taniej, dostępnej i czystej energii. W dłuższej perspektywie można sobie wyobrazić powszechny system wymiany i wykorzystywania energii. Tak, jak nastąpiła ewolucja w teleinformatyce: od stacjonarnego komputera poprzez sieci i zasoby lokalne do globalnej sieci opartej na chmurach, tak samo tu chcielibyśmy, by system energetyczny też przeszedł taką transformację" - zaznaczyła wiceminister. Dodała, że należy działać już teraz, by w 2040, 2050 móc rozwiązywać takie problemy, jak z Turowem, inaczej niż tylko poprzez konflikty między państwami.

Z kolei prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin ocenił, że sprawa Turowa jest problemem prawnym i nie do końca wynika z transformacji energetycznej, która toczy się swoim torem. "Jakie będą losy czy konsekwencje tego sporu, to zapewne pokażą najbliższe dni czy tygodnie" - stwierdził.

Mówiąc z kolei o awarii w Elektrowni Bełchatów sprzed tygodnia Gawin poinformował, że sprawa będzie wyjaśniana. Dodał, że takie awarie będą się zdarzały, trzeba natomiast zadbać, by były jak najrzadziej, a ich konsekwencje były jak najmniejsze. Podkreślił, że z punktu widzenia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu i ciągłości dostaw ważniejszy jest bilans mocy, a nie sam bilans energii.

"Obserwujemy trend, że moce zainstalowane rosną, a moce dyspozycyjne z biegiem lat, niestety, maleją. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, żeby te moce dyspozycyjne utrzymać. Z mojego punktu widzenia dzisiaj energetyka odnawialna powinna wykonać kolejny krok w ewolucji, ponieważ w parze z energetyką odnawialną powinno iść odpowiednie zarządzanie energią. Tylko odpowiednie zarządzanie energią pozwoli nam zachować odpowiedni bilans mocy" - zaznaczył.

