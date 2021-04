Kornecka: mam nadzieję, że hotele w Polsce będą otwarte przez cały sezon wiosenno-letni

Mam nadzieję, że od 8 maja, przez cały sezon wiosenno-letni hotele w Polsce będą otwarte - mówiła w czwartek wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

Jak zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki, przedstawiając plan odmrażania gospodarki, od 8 maja będą mogły wznowić działalność hotele, ale z limitem 50 proc. obłożenia i bez otwartych stref wellness&spa; nadal zamknięte będą restauracje.

"Mam nadzieję, że od 8 maja, przez cały sezon wiosenno-letni hotele w Polsce będą otwarte" - powiedziała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka na antenie Biznes24.

Dodała, że Polacy, którzy nie wyjeżdżają za granicę, którzy boją się pandemii, którzy masowo uczestniczą w akcji szczepień, będą mogli wyjechać do dowolnego hotelu w kraju.

Prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego Ireneusz Węgłowski w rozmowie z PAP mówił, że zapowiadane przez rząd otwarcie hoteli to krok do przodu, choć warunek 50-proc. obłożenia nie jest dla branży zadowalający. Jak wskazał, branża oczekuje jak najszybszego całkowitego otwarcia obiektów. Dodał, że hotele spełniają wszelkie rygory sanitarne. IGHP postuluje uruchomienie gastronomii w hotelach. Jak tłumaczył prezes IGHP, branża hotelarska od ponad roku w wyniku ograniczeń funkcjonowania ponosi "ogromne straty, w tym z działalności gastronomicznej, co potwierdziły ostatnie badania ankietowe Izby".

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl