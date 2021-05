Kornecka: mieszkalnictwo, dom do 70 m kw., lądowa energetyka wiatrowa - do konsultacji MRPiT

Trzy tematy - mieszkalnictwo, dom do 70 m kw. i lądowa energetyka wiatrowa zostaną poddane ocenom w ramach prowadzonych przez resort rozwoju konsultacji projektów z Polskiego Ładu - zapowiedziała w poniedziałek wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

Kornecka wzięła w poniedziałek udział w konferencji prasowej poświęconej konsultacjom Polskiego Ładu z przedsiębiorcami.

Wiceminister powiedziała, że wybrano trzy nowe obszary, które zostaną poddane szerokim konsultacjom. Pierwszy, z dziedziny mieszkalnictwa, zaprezentowany w ramach Polskiego Ładu, to propozycje dotyczące bonu mieszkaniowego i gwarancji na wkład własny.

"Rozwiązanie, które ma przyczynić się do łatwiejszego nabywania mieszkań przez miliony Polaków. Natomiast rozwiązanie dosyć skomplikowane i chcielibyśmy tutaj wszystkie elementy tych mechanizmów pomocowych omówić, skonsultować, ujednolicić, być może też skorygować, jeśli pewne elementy nie są dostatecznie czytelne, nie przyniosą zamierzonych przez nas efektów. Chcielibyśmy na tym etapie poddać te regulacje konsultacjom, po to, żeby projekt, który w zasadzie już mamy na finiszu (...), jak najbardziej odpowiadał na potrzeby osób, do których jest adresowany" - zapowiedziała wiceminister.

Jej zdaniem rodzin, które nie mogą kupić własnego mieszkania jest tak wiele, więc proponowana regulacja powinna być jak najbardziej przyjazna w swoich założeniach.

"Drugim obszarem, którego dotyczą rozwiązania zaprezentowane w Polskim Ładzie, to obszar budownictwa. Tutaj pojawił się projekt budzący ogromne zainteresowanie, ogromne emocje, program dom do 70 m kw. Chcielibyśmy również założenia tego projektu poddać szczegółowym konsultacjom tak, żebyśmy mogli jak najlepiej zaadresować regulacje prawne przygotowywane w MRPiT i spowodować, że rzeczywiście program ten będzie miał pozytywny wpływ zarówno na rynek mieszkaniowy, jak i na rynek budowlany" - powiedziała Kornecka.

Ostatnia sfera poruszona w ramach Polskiego Ładu, na którą zwróciła uwagę Kornecka, to kwestia sprawiedliwej transformacji energetycznej, której ma służyć również rozwój energetyki wiatrowej na morzu oraz na lądzie.

"Mamy teraz projekt ustawy, która uwalnia inwestycje w zakresie energetyki wiatrowej na lądzie. Chcielibyśmy też ten element Polskiego Ładu poddać konsultacjom maksymalnie, tak aby zabezpieczyć wszystkie interesy. Regulacja prawna wychodzi naprzeciw lokalnym społecznościom, obywatelom, którzy dostają prawo decydowania o tym, gdzie taka elektrownia powstaje. Ale być może jeszcze jakieś elementy, których do tej pory nie uwzględniliśmy, mogą się znaleźć w tej regulacji prawnej" - zastrzegła wiceminister.

Dodała, że konsultacje tego projektu trwają do 3 czerwca w ramach odrębnych procedur.

Polski Ład to nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

