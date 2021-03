Kornecka: rozpoczęliśmy prace nad reformą planowania przestrzennego

Rozpoczęliśmy prace nad reformą planowania przestrzennego - wskazała we wtorek na konferencji wiceszefowa MRPiT Anna Kornecka. Dodała, że koszt reformy szacowany jest na ok. 5 mld zł, z czego niemal 1 mld będzie pochodził z Krajowego Planu Odbudowy.

Kornecka powiedziała podczas konferencji poświęconej reformie planowania przestrzennego, że reforma planowania przestrzennego została wpisana do projektu Krajowego Planu Odbudowy. "Uznano, że proponowane przez nas zmiany przyczynią się do wzmocnienia odporności i konkurencyjności gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią. Całkowity koszt reformy planowania przestrzennego szacujemy na ok. 5 mld zł, z czego niemal 1 mld będzie pochodził z KPO" - wskazała.

Jak mówiła wiceminister rozwoju, pracy i technologii, według szacunków Polskiej Akademii Nauk (PAN) w wyniku bezładu przestrzennego tracimy rocznie co najmniej 84 mld zł.

"Te straty wynikają z obecnego sytemu planowania, dającego zbyt dużą swobodę w rozmieszczeniu inwestycji" - zaznaczyła. Dodała, że efektem jest "chaotyczne i kosztowne gospodarowanie przestrzenią na czym tracimy wszyscy".

Przypomniała, że obecna ustawa, która reguluje te kwestie ma już 18 lat. Zdaniem Korneckiej ustawa przestała odpowiadać dzisiejszym potrzebom.

"Rozpoczęliśmy zatem prace nad reformą planowania przestrzennego" - powiedziała wiceminister. Wskazała na jej podstawowe cele. Chodzi m.in. o uproszczenie i uregulowanie systemu planowania przestrzennego; dostosowanie przepisów do zmieniającego się otoczenia i zmian klimatycznych.

"Chcemy zapewnić Polakom potrzebną infrastrukturę w miejscu ich zamieszkania i rozwiązać problemy, z którymi mierzą się współczesne miasta: jak +rozlewanie+ zabudowy czy powstawanie tzw. miejskich wysp ciepła (zabetonowanie miast - PAP)" - zaznaczyła.

