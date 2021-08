Kornecka: starałam się wpisać projekt dot. budowy domów do 70 m kw. w istniejące ramy prawne

Starałam się wpisać projekt dot. budowy domów do 70 m kw. w ramy istniejącego Prawa budowlanego - mówiła w piątek Anna Kornecka, pełnomocniczka ministra rozwoju ds. inwestycji i Zielonego Ładu. Podkreśliła, że w jej projekcie nie było mowy o stawianiu domów do 70 m kw. "gdzie się chce".

Kornecka uczestniczyła w Rzeszowie, razem z wicepremierem i ministrem rozwoju Jarosławem Gowinem, w spotkaniu z przedsiębiorcami. Jak stwierdziła, projekt przepisów dot. budowy domów do 70 m kw. nabrał znaczenia z punktu widzenia jej dymisji, a według rzecznika rządu Piotra Müllera jest ona głównym hamulcowym tego projektu.

Kornecka zaznaczyła, że pomysłodawcą projektu jest PiS. "Starałam się wpisać ten projekt w ramy istniejącego prawa budowlanego. W moim projekcie nie ma możliwości, by stawiać domy do 70 m kw. tam, gdzie się chce. One muszą być zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo wydaną decyzją o warunkach zabudowy. Odbywa się to albo w procedurze zgłoszenia, jeśli jest to dom rekreacyjny, albo w procedurze zgłoszenia z projektem, jeśli są to domy mieszkalne" - wyjaśniła.

"Każdy, kto chce wybudować sobie większy dom, może skorzystać z procedury tradycyjnej. Staraliśmy się maksymalnie wpisać ten projekt w istniejący system prawny, by ta ustawa nie stała się kolejną specustawą" - podsumowała Kornecka.

Pełnomocniczka ministra przyznała, że pojawiła się propozycja premiera Mateusza Morawieckiego, by decyzje o warunkach zabudowy na domy do 70 m kw. były wydawane w maksymalnie 30 dni. Taki zapis znalazł się w zamieszczonym w środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekcie nowelizacji Prawa budowlanego przygotowanym przez MRPiT.

W środę Kornecka została odwołana przez premiera Mateusza Morawieckiego ze stanowiska wiceminister rozwoju. Powodem - jak napisał na Twitterze rzecznik rządu Piotr Müller - miało być "zdecydowanie niezadowalające tempo prac nad kluczowymi projektami Polskiego Ładu w zakresie ułatwiania budowy domów 70 m kw. oraz zakupu mieszkań bez wkładu własnego".

W piątek wicepremier Gowin powołał byłą wiceminister na pełnomocniczkę ds. inwestycji i Zielonego Ładu w MRPiT.

