Kornecka: w połowie roku gotowa będzie pierwsza kompleksowa ocena działania specustawy mieszkaniowej

W połowie roku będzie gotowa pierwsza kompleksowa ocena działania specustawy mieszkaniowej tzw. lex deweloper - powiedziała we wtorek wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka. Dodała, że nie można powiedzieć, że ustawa nie działa, bo ponad 260 gmin wydało decyzje na jaj podstawie.

Podczas wtorkowego posiedzenia połączonych komisji Infrastruktury i Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej na której wiceminister Kornecka powiedziała, że krótki czas obowiązywania od połowy 2018 r. ustawy (tzw. specustawy lex deweloper - PAP), nie pozwala ocenić skutków jej działania.

Wskazała, że dane jakimi dysponuje resort dotyczą roku 2019, dane za rok 2020 dopiero są w przygotowaniu. Do końca pierwszego półrocza będzie gotowa pierwsza kompleksowa ocena jak działa specustawa - dodała.

Jak podała Kornecka, w 2019 roku do samorządów złożono 300 wniosków na ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych i 71 wniosków inwestycji towarzyszących oraz 79 lokalizacji na inwestycje mieszkaniowe oraz towarzyszące. Mniej więcej tylko 50 proc. z złożonych wniosków doczekało się decyzji .

Według posłanki Małgorzaty Chmiel (KO), braki w tzw. ustawie lex deweloper, czyli limitu wysokości budynków, brak ochrony zabytków i obszarów zielonych, pozwala budować wbrew planom zagospodarowania przestrzennego, nad którymi z mozołem pracują samorządy. Jak oceniła, specustawa nie działa. "Daje możliwość budować tam, gdzie się da, a nie tam gdzie jest taka potrzeba" - zaznaczyła Chmiel.

Posłanka Hanna Gil - Piątek ("Polska 2050") dodała z kolei, że ustawa niszczy ład przestrzenny i wymaga pilnej i kompleksowej naprawy.

Wiceminister Kornecka nie zgodziła się z opinią, że ustawa nie działa. Jak zaznaczyła, ponad 260 gmin wydało decyzje na jaj podstawie. "Można i należy ją poprawić i urealniać tam, gdzie sytuacja tego wymaga" - dodała.

Jak wskazała wnioski z tego, jak działa ustawa są wyciągane cały czas, co widać m.in. w programie mieszkanie plus, gdzie ciężar polityki mieszkaniowej kierowany jest na samorządy, wraz z narzędziami do jej realizacji.

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii mówiła również o pracach dotyczących reformy systemu planowania przestrzennego.

Jak podkreśliła, jest na etapie prekonsultacji. Wyjaśniła, że konieczna jest głęboka reforma, ale nie jest to możliwe poprzez zmiany jednego aktu prawnego.

Wiceszefowa resortu rozwoju zaznaczyła we wtorek, roczne straty związane z chaotycznym systemem zabudowy szacowane są na 84 mld zł.

Dodała, że 1/3 planów zabudowy prowadzona jest ponad 3 lata. "To za dużo, jeśli chodzi o proces inwestycji" - oceniła Kornecka.

Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących z 5 lipca 2018 nazywana potocznie lex deweloper, miała przyspieszyć procedury budowlane, ale wymaga zgody rady gminy w formie uchwały po przeprowadzeniu publicznych konsultacji koncepcji urbanistyczno-architektonicznej i spełnienia standardów urbanistycznych, m.in. dostępu do drogi, komunikacji publicznej i miejsc rekreacji. Pozwoli na szybsze uruchomienie gruntów m.in. PKP czy wojska pod budownictwo mieszkaniowe.