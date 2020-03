Koronawirus. Antykryzysowy pakiet Centrum im. Adama Smitha. To powinno pomóc

Wstrzymanie poboru składek i podatków, zawieszenie split payment, obniżka VAT - to niektóre z antykryzysowych propozycji środowiska Centrum im. Adama Smitha dla małych i średnich przedsiębiorstw. - Im później lub bardziej połowicznie będą one wprowadzane, tym większe koszty zostaną poniesione – przestrzega CAS w swoim opracowaniu.

Zdaniem ekspertów CAS konieczna jest daleko idąca deregulacja przepisów dotyczących działalności gospodarczej, przede wszystkim sektora MSP. Dlatego proponują wprowadzenie począwszy już od 1 marca 2020 roku, na okres minimum trzech miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące, dziesięciu działań w tym zakresie.Pierwszym jest zawieszenie stosowania reguły split payment. Jeszcze zanim wybuchł obecny kryzys zwracano uwagę, że może ona prowadzić do pogorszenia płynności finansowej wielu firm. Kolejnym pomysłem jest odstąpienie od naliczania składek ZUS od przedsiębiorców, zatrudnianych przez nich pracowników i osób bez utraty przez te osoby prawa do świadczeń ubezpieczeniowych oraz zawieszenie lub rozłożenie na raty innych należności publicznoprawnych w celu zmniejszenia obciążeń fiskalnych i zwiększenia płynności przedsiębiorstw.Centrum im Adama Smitha proponuje również umożliwienie przedsiębiorcom delegowania pracowników na urlop uprawniający do świadczenia w wysokości zasiłku chorobowego wypłacanego w całości przez rząd oraz elastycznego wprowadzania przestojów i ograniczeń czasu pracy w celu zachowania ciągłości zatrudnienia i ograniczenia kosztów stałych.Pożyteczne byłoby również zdaniem ekspertów Centrum przeniesienie spłaty rat kredytowych (i innych instrumentów dłużnych, np. leasingu) na koniec obecnych harmonogramów spłat w celu utrzymania i poprawy płynności przedsiębiorstw a także wstrzymanie biegu terminów zawitych, obowiązujących przedsiębiorców i obywateli w procedurach oraz postępowaniach administracyjnych i sądowych, w celu ograniczenia chaosu w urzędach i sądach oraz zatrzymania procesu generowania nowych sankcji wobec zobowiązanych.Kolejną propozycją jest zawieszenie egzekucji zaległych lub rozłożonych na raty danin, za wyjątkiem należności potwierdzonych prawomocnymi wyrokami sądów karnych, w celu poprawy płynności przedsiębiorstw. CAS chce również, by szybsze i łatwiejsze było wydawanie pozwoleń na pobyt i pracę dla pracowników z państw sąsiednich.Przełożony powinien być też – ich zdaniem - termin złożenia zeznań PIT i CIT za 2019 rok do 31 lipca br. i łącznego rozliczenia w nich wyników z pierwszego półrocza roku bieżącego, odliczenia wszystkich strat z lat ubiegłych, tak od dochodów osobistych i małżonka, jak i od dochodów ze źródeł innych niż działalność gospodarcza, w celu uniknięcia chaosu w przedsiębiorstwach i urzędach skarbowych oraz kompensowania strat bieżących i przeszłych z wynikami roku ubiegłego.Problem, z jakim mierzą się przedsiębiorcy, to oczekiwanie na zwrot VAT. Eksperci CAS podkreślają, że ustawowy termin zwrotu powinien być bezwzględnie dotrzymywany, a sam podatek obniżony do 19 proc. Ograniczyłoby to skutki inflacji, zwiększyło siłę nabywczą ludności i poprawiło płynność przedsiębiorstw.Konieczne jest również ich zdaniem zniesienie biurokratycznych ograniczeń dla krajowych producentów środków ochrony osobistej oraz urządzeń medycznych służących walce z pandemią, w celu zwiększenia ich natychmiastowej podaży przez polskich przedsiębiorców.- Powyższe rozwiązania są właściwe dla stanu zapaści gospodarczej na koniec marca 2020. Im później lub bardziej połowicznie będą one wprowadzane, tym większe koszty zostaną poniesione i tym dłużej będzie trwał stan zapaści oraz czas wychodzenie z niego – podsumowuje Centrum im Adama Smitha i zapowiada, że w najbliższej przyszłości przedstawi rozwiązania systemowe, które trwale uwolnią narodowy potencjał gospodarczy.