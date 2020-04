Koronawirus jako siła wyższa. Prawnik radzi przedsiębiorcom

Siła wyższa w postaci epidemii koronawirusa bezwzględnie daje o sobie znać wszystkim Polakom i poważnie wpływa na prowadzone przez nich firmy. Co o tym pojęciu, znanym z Kodeksu cywilnego, trzeba wiedzieć? Jak tę wiedzę w biznesowej praktyce stosować – wyjaśnia Magdalena Nasiłowska, partner Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy.

W Kodeksie cywilnym i innych polskich przepisach występuje pojęcie siły wyższej. W czasie epidemii koronawirusa nabrało ono szczególnego znaczenia. Do czego uprawnia?



- Pojęcie siły wyższej występuje często w umowach zawieranych w Polsce, ale nie ma jednolitej definicji w przepisach. Jednak zarówno sądy jak i przedstawiciele doktryny zgodnie przyjmują definicje wypracowane przez lata, że siła wyższa to zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec. Za klasyczne przykłady siły wyższej uznaje się działanie sił przyrody: powódź, pożar, ale także strajki czy decyzje władzy publicznej uniemożliwiające wykonanie umowy.



- Rzeczywiście, można wymienić branże, które częściej niż inne powołują się w umowach na siłę wyższą. Oprócz budownictwa to np. ubezpieczenia, turystyka czy transport. Ale też nie jest tak, że jakakolwiek branża co do zasady nie definiuje pojęcia siły wyższej w umowach. Zależy to od różnych czynników, wewnętrznych polityk grup kapitałowych oraz standardów rynkowych danego sektora gospodarki. W praktyce Baker McKenzie coraz rzadziej spotykamy umowy, które nie regulują sprawy siły wyższej i pozostawiają tę kwestię ogólnym przepisom.Czytaj także: Fotowoltaika mimo wszystko: Jak inwestować w słońce mimo pandemii - To zależy od branży. W branży budowlanej, o której pan wspomniał, to postanowienia bardzo rozbudowane, czasami na całą stronę. Często w umowach są części zatytułowane „Działanie siły wyższej”, wtedy łatwo je zlokalizować. Wiele zależy od tego, jak skonstruowana jest umowa. Jeśli ma około stu stron, można się spodziewać, że postanowienia dotyczące siły wyższej będą zajmowały więcej miejsca. Jeżeli umowa ma dwie, trzy strony, to często są zawarte w części poświęconej jej wykonaniu, lub w części opisującej prawa i obowiązki stron, lub na końcu w części odnoszącej się do ogólnych postanowień umowy.- Moimi klientami są głównie spółki produkcyjne. Jeden z nich doświadczył klasycznego przykładu działania siły wyższej. Z powodu pożaru magazynu znajdującego się obok hali produkcyjnej nie mógł dostarczyć zamówienia zgodnie z podpisaną umową. Jej strony współpracowały ze sobą od lat, więc poza formalną procedurą odnoszącą się do siły wyższej, klient rozpoczął rozmowy biznesowe z kontrahentem. Udało się zrealizować zamówienie częściowo i z lekkim opóźnieniem. Nie było żadnych podstaw do wszczęcia postępowania sądowego.Siła wyższa co do zasady powinna być interpretowana bardzo zawężająco. Samo zdarzenie nie powinno budzić wątpliwości wymagających oceny sądu.To, co jest, w mojej ocenie, istotne w przypadku Covid-19, to wykazanie przez przedsiębiorcę, że to pandemia spowodowała niewykonanie umowy w całości lub części.Przed wybuchem pandemii działanie siły wyższej, powódź czy pożar, dotykały tylko jedną stronę umowy. Pandemia obejmuje w zasadzie całą gospodarkę. W takiej sytuacji interpretacja braku możliwości spełnienia świadczenia wynikającego z umowy może być jeszcze bardziej zawężająca.Każdy przedsiębiorca powinien przeprowadzić test, w jakim zakresie wykonałby umowę jeszcze w styczniu czy lutym 2020 r., a w jakim stało się to niemożliwe w marcu i będzie takie w kolejnych miesiącach 2020 r.Ale co to zasady powołanie się na siłę wyższą nie prowadzi do postępowań sądowych. Sporne może być nie samo jej wystąpienie, ale zakres, na który dana strona się powołuje.- W mojej ocenie, to okres, kiedy umowa nie może być wykonana. Ogłoszenie stanu epidemii (w Polsce to 20 marca 2020 r. - red.) nie oznacza dla każdego przedsiębiorstwa zaprzestania wykonywania umowy. Czasami następuje to przed ogłoszeniem epidemii, bo zamknięto granice w innym kraju, z którego płyną surowce dla kontrahenta. To zależy od konkretnej umowy i od przyczyn, które sprawiły, że nie może być wykonana.Często rzeczywiście data wprowadzenia obostrzeń rządowych, które uniemożliwiają przedsiębiorcom wykonanie umów, ma znaczenie, ale bardzo ważna jest kwestia indywidualna, od kiedy dana umowa nie mogła być realizowana.Dlatego, tak jak wspomniałam wcześniej, test umów jest bardzo istotny, żeby sobie odpowiedzieć na podstawowe pytania, zanim zgłosi się do prawnika, a tym bardziej do kontrahenta, żeby z nim rozmawiać. Trzeba ustalić, kiedy powstało zagrożenie, że umowa nie będzie wykonana.Jesteśmy z kontakcie z naszymi azjatyckimi prawnikami i klientami. Widzimy, że tam wielu przedsiębiorców ten okres przegapiło. Powinni byli śledzić formalne procedury, żeby zgłosić roszczenie z tytułu siły wyższej. Po upływie pewnego czasu nie mieli możliwości powoływania się na nią. Wielu przedsiębiorców w Polsce ma umowy podpisane pod innym prawem, nie tylko polskim. Zachęcam więc do spojrzenia na nie, żeby nie przegapić momentów wynikających z innych porządków prawnych, ale też umów, i w odpowiednim czasie zareagować.- Co do zasady, po ustąpieniu przeszkody strony powinny wykonać umowę w całości, ale nie zawsze jest to możliwe, a czasami nawet niekorzystne dla drugiej strony, która potrzebuje usługi czy produktu tylko w określonym czasie.Dlatego zawsze polecam klientom, aby rozmawiali ze swoimi kontrahentami. Czasy pandemii są szczególnie trudne dla wszystkich przedsiębiorców, ale praktyka pokazuje, że negocjacje z wieloletnimi partnerami biznesowymi potrafią być korzystne dla obu stron. Do rozmów trzeba przystąpić odpowiednio wcześnie, zapoznać się z postanowieniami umowy, ze swoimi prawami i obowiązkami, nie czekając na wezwanie drugiej strony, kiedy może być już na nie za późno.Wspólnie z firmą BCMM zbieramy opinie przedsiębiorców o działaniach, które podejmują w ramach walki z koronawirusowym kryzysem. Zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety , której wyniki opublikujemy na portalu WNP.PL.Czytaj także: Brak rzetelnej informacji wydłuża kryzysy. Warto wiedzieć, co robią inni