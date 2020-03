Koronawirus: Na dniach powstanie specustawa osłonowa dla przedsiębiorców

W związku z epidemią koronawirusa w weekend pracowało kilka sztabów kryzysowych, także w organizacjach przedsiębiorców. Szukano rozwiązań osłonowych, które maksymalnie ograniczą negatywne skutki przestojów w pracy i porwanych łańcuchów logistyczno-płatniczych. Tylko dziś (16 marca) od rana pracodawcy przesłali kilkadziesiąt propozycji do Ministerstwa Rozwoju, które koordynuje prace nad rządowym projektem stosownej ustawy. Na razie wiadomo, że pewnych zatwierdzenia będzie kilka z nich.

Do czego zobowiązują przepisy?

Co zrobił rząd?

Postulaty

Co może być w specustawie?

Resume zmian w przepisach

Ponadto w okresie obowiązywania ograniczeń wstrzymany został międzynarodowy przewóz pasażerów w transporcie lotniczym (poza rejsami interwencyjnymi), kolejowym i morskim.Oznacza to także radykalne, przymusowe ograniczenie działalności przewoźników oraz portów lotniczych, a także obiektów np. handlowo-usługowych znajdujących się w tych portach i na dworcach kolejowych.Stan epidemiologiczny oznacza też np. konieczność zgłoszenia właściwemu wojewodzie zamiaru eksportu takich produktów, jak np. gogle ochronne, maski i kombinezony ochronne, ochraniacze na buty, rękawiczki lateksowe i nitrylowe.Zgodnie z już obowiązującymi przepisami firmy zmuszone do przestoju ekonomicznego np. na podstawie wspomnianego rozporządzenia ministra zdrowia są obciążone koniecznością wypłaty pracownikom wynagrodzenia - tzw. postojowego, mimo tego, że ci nie świadczą pracy. Dotyczy to m.in. placówek handlowych i usługowych.- Nie można wysyłać pracowników na przymusowy urlop – uważa mec. Joanna Domoń-Kula. - Można natomiast proponować im, aby wykorzystali urlop wypoczynkowy, chętnym nie można też odmówić wzięcia urlopu bezpłatnego.Istniejące przepisy zakładają, że odpowiedzialność przedsiębiorcy za opóźnienia w wykonaniu umowy jest wyłączona w przypadku zaistnienia „siły wyższej”. Aby doszło do wyłączenia odpowiedzialności kontraktowej, wykazać trzeba, że zdarzenie wyczerpujące znamiona siły wyższej pozostaje w bezpośrednim związku z niewykonaniem umowy.Zarazem, jak ocenia Radosław Płonka, ekspert BCC ds. prawa gospodarczego, „niezwykle trudne może być uzyskanie odszkodowania od chińskich kontrahentów za ich opóźnienia w transporcie”. Chińska Rada Promocji Handlu Międzynarodowego (CCPIT) poinformowała już w pierwszym tygodniu lutego, że wydała pierwszy certyfikat „siły wyższej związany z chorobą wywołaną koronawirusem”, który ma chronić rodzime firmy przed roszczeniami.Dr Patryk Filipiak, wspólnik w kancelarii Filipiak Babicz przypomina, że pracodawcy - niezależnie od skutków epidemii - zobowiązani są do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku utraty zdolności do wykonywania zobowiązań pieniężnych.– Generalnie przyjmuje się, że po upływie trzech miesięcy od nieuregulowania drugiego z kolei zobowiązania pieniężnego przedsiębiorca znajduje się już w stanie niewypłacalności – mówi ekspert. - Zaniechanie obowiązku terminowego zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości może być dla przedsiębiorcy bardzo dotkliwe, na odpowiedzialność odszkodowawczą wobec wierzycieli narażają się w szczególności członkowie kadry zarządzającej.Wspomniane rozporządzenie ministra zdrowia skupia się na działaniach, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Wśród szczególnych rozwiązań jest zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach, a także na uczelniach.Drugą stroną medalu jest to, że dzięki tej ustawie rodzicom dzieci w wieku do lat 8 od 12 do 25 marca przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego. Dotyczy to jednak opiekunów, objętych ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom).To najszybsze, doraźne rozwiązania, nie dotyczące wprost przedsiębiorców. Do nich ma być skierowany pakiet wsparcia, który wkrótce ma powstać, jak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki . Znajdą się w nim prawdopodobnie rozwiązania dla branż szczególnie narażonych na skutki wirusa.Nad takim pakietem pracuje w szczególności Ministerstwo Rozwoju, gromadząc dane i opinie z innych resortów, ale także organizacji pracodawców i związków zawodowych.Już w ubiegłym tygodniu organizacje pracodawców zgłaszały różne postulaty pod adresem rządu. Najczęściej powtarzały się dwa wątki: zapewnienia płynności firmom oraz osłabienia obowiązków płatniczych wobec ZUS, fiskusa, kontrahentów. Postulaty te przedstawili m.in. Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, wiele organizacji branżowych – np. Krajowi Producenci Leków, Infarma, Izba Gospodarcza Farmacja Polska, itp.- Przez cały weekend pracowali nasi eksperci w różnych grupach i sektorach, opracowując pogłębione propozycje pod adresem rządu – powiedział Jakub Gierdojć, dyrektor Departamentu Komunikacji Konfederacji Lewiatan. – Dziś rano przesłaliśmy je na ręce pani minister Jadwigi Emilewicz.Ze względu na ich kompleksowość, przytaczamy niektóre z nich:powinna istnieć możliwość wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia zmniejszenia wysokości wypłacanego wynagrodzenia pracownikom, ale płaca nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę.rekompensata za szkodę powstałą w wyniku działania władz publicznych; należy wprowadzić szczególne przepisy, które zwolnią przedsiębiorców z odpowiedzialności za niewykonanie umowy oraz niewywiązywanie się ze zobowiązań umownych ze względu na działania władz publicznych. Ponadto przedsiębiorcom, którzy ponieśli stratę powstałą w wyniku działania władz publicznych, powinno przysługiwać odszkodowanie adekwatne do poniesionych strat;dla mikro- i małych firm comiesięczne ich odprowadzanie jest wielkim obciążeniem, a wielu z nich nie osiągnie przychodów zapewniających te płatności;chodzi o te przewidziane m.in. w ustawach Ordynacja podatkowa, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Postępowania Cywilnego i innych, jak np. termin do złożenia odwołania, do zapoznania się z aktami;chodzi o odstąpienie od stosowania tych przepisów w każdej sytuacji, w której – ze względu na ograniczenia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w czasie obowiązywania stanu epidemicznego – nie zostały prawidłowo lub na czas wypełnione obowiązki podatkowe.aby dla już istniejących PGK w 2020 r. został zawieszony i nie obowiązywał warunek uzyskania 2 proc. rentowności podatkowej;priorytetem powinno być zawieszenie stosowania przepisów o podatku minimalnym z tytułu własności środka trwałego oddanego w najem lub dzierżawę. Należy zrezygnować z wprowadzenia podatku od cukru oraz podatku od sprzedaży detalicznej;chodzi o zmianę przeznaczenia środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przede wszystkim poprzez finansowanie przechodzenia na pracę zdalną (co wymaga zakupu środków infrastruktury, oprogramowania, nabycia kompetencji), zmianę sposobu dostarczania usług, w tym usług rozwojowych, outplacementu, finansowanie inwestycji modernizacyjnych polegających na cyfryzacji procesów w przedsiębiorstwie, wsparcie zmiany profilu działalności, wsparcie prawne m.in. w zakresie stosowania przepisów przejściowych, renegocjacji umów długoterminowych.Na liście postulatów, które mają pomóc przedsiębiorstwom, znalazło się też kilkanaście innych dotyczących podatków, prawa pracy, itp.Ministerstwo Rozwoju potwierdza w przesłanym do nas komunikacie, że przygotowuje regulacje, które pomogą przedsiębiorcom przetrwać ten trudny czas, „szczególnie tym, w których biznesy najmocniej uderza obecna sytuacja”.Są to branże turystyczna, transportowa, gastronomiczna i sektor rozrywki (w którym występuje duży udział samozatrudnionych), eventowa czy targowa.- Projekt ustawy, która będzie pakietem osłonowym dla firm, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, przedstawimy w tym tygodniu – powiedział nam Macin Zawiśliński z biura prasowego Ministerstwa Rozwoju.Według resortu obecnie „najważniejsze jest dostarczanie kapitału obrotowego małym firmom”.Dlatego rozszerzany jest mechanizm pomocy de minimis przez podniesienie limitów kredytowych dla małych firm. Gwarancje BGK de minimis dla firm wzrosną do 80 proc. kwoty kredytu (obecnie - 60 proc.).„MF już przygotowało projekt rozporządzenia w tej sprawie. Wsparcie skierowane będzie do MŚP ze wszystkich branż”.Według szacunków możliwe jest udzielenie 40-45 tys. gwarancji dla 18 tys. beneficjentów rocznie. Gwarancje de minimis umożliwią uruchomienie akcji kredytowej dla MŚP w kwocie ok. 12 mld zł rocznie.Dla wszystkich zainteresowanych ulgami, umorzeniami, zawieszeniem działalności czy zasiłkami opiekuńczymi ZUS oferuje specjalną infolinię (22 560 16 00).„W projektowanej ustawie chcemy zapisać, by – ze względu na stan nadzwyczajny – te czynności były wykonywane bez żadnych opłat, czyli opłaty prolongacyjnej w przypadku ZUS. Analogiczne regulacje chcemy odnieść do opłat w urzędach skarbowych”, informuje MR.Jednocześnie niektóre zmiany w systemie podatkowym zostaną odsunięte w czasie. JPK, który miał wejść w życie 1 kwietnia, wejdzie 1 lipca. Te decyzje służą temu, aby w tym trudnym czasie nie generować dodatkowych obciążeń.Ochronie rynku pracy służyć będzie zmiana przepisów z 2011 r. dotycząca utrzymania mocy na rynku pracy. Będzie ona częścią pakietu osłonowego.„Obecnie definiuje ona przedsiębiorcę w kłopotach, jako tego, który notuje w ostatnich 6 miesiącach spadek obrotów o 15 proc. Chcemy skrócić ten czas do 2 miesięcy. Dzięki temu pracodawcy będą mogli łatwo korzystać z Funduszu Świadczeń Gwarantowanych lub Funduszu Pracy, nie będą musieli zwalniać pracowników, tylko przeczekają ten trudniejszy moment”, informuje MR.Podsumowując - Ministerstwo Rozwoju wskazuje, że sytuację przedsiębiorców poprawi m.in. to, że:bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłaty prolongacyjnej);dzięki gwarancjom BGK - co pozwoli im zachować płynność;(nie płaci wtedy składek, chyba że chce, to płaci emerytalną i rentową);zgodnie z ustawą o ochronie miejsce pracy - państwo „dopłaca” do wynagrodzenia pracowników.