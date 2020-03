Koronawirus. Obniżka stóp procentowych NBP ważna, ale potrzebne też inne działania

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) 17 marca 2020 podjęła decyzję o obniżeniu stopy referencyjnej NBP o 0,5 pkt proc., tj. do poziomu 1 proc. w skali roku. Oznacza to, można założyć, że RPP oceniła, iż gospodarka potrzebuje ożywienia. Stopy referencyjne NBP wpływają bowiem na stopy referencyjne na rynku międzybankowym, a te z kolei na oprocentowanie kredytów i lokat. Jednak przynajmniej zdaniem niektórych ekonomistów, nawet jeżeli banki komercyjne obniżą firmom koszt kredytu, to będzie to za mało w stosunku do ich płynnościowych potrzeb.

Poprzez stopy referencyjne banki centralne wpływają na stopy procentowe na rynku międzybankowym, a te z kolei wpływają na oprocentowanie kredytów i lokat. Obniża stóp referencyjnych NBP - oprócz stopy referencyjnej obniżona została też stopa lombardowa i stopa redyskontowa weksli, stopa depozytowa pozostała bez zmian - powinna przełożyć się na tańszy kredyt dla firm i klientów indywidualnych.Przynajmniej niektórzy ekonomiści zwracają jednak uwagę, że to, co jest obecnie potrzebne firmom, to zapewnienie gotówkowej płynności finansowej i oceniają, że nawet jeśli banki komercyjne obniżą firmom koszty kredytu, to może być to za mało w stosunku do potrzeb płynnościowych.- To, co jest dzisiaj potrzebne przedsiębiorstwom, to zapewnienie gotówkowej płynności finansowej. Nawet jeżeli banki komercyjne obniżą firmom koszt kredytu, to będzie to „dużo za mało” w stosunku do ich płynnościowych potrzeb. Szczególnie w grupie firm mniejszych. Tu potrzebne jest zawieszanie i odsuwanie spłat kredytów i odsetek w czasie, uwalnianie środków trzymanych na kontach VATowskich, odsuwanie w czasie płatności zobowiązań wobec FUS i urzędów skarbowych, wsparcie z Funduszu Pracy przedsiębiorstw w wypłatach wynagrodzeń i wiele, wiele innych działań z obszaru polityki gospodarczej - oceniła dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Członek Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich w komentarzu z 16 marca 2020.- Poza tym obniżenie stóp procentowych wcale nie oznacza obniżenia kosztów kredytu. Rośnie bowiem ryzyko niespłacalności kredytów i banki, będące dysponentami depozytów swoich klientów, muszą ten wzrost ryzyka wziąć pod uwagę w wycenie kosztu pieniądza dla przedsiębiorstw, szczególnie tych mniejszych. Tym bardziej, że ryzyko niewypłacalności części firm, które są kredytobiorcami, będzie się niestety materializowało. A to oznacza zmniejszenie zdolności banków do dostarczania kapitału gospodarce. Obniżenie stóp procentowych może zatem zadziałać na gospodarkę przeciw skutecznie - komentowała dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.Jej zdaniem z punktu widzenia gospodarstw domowych obniżenie stóp procentowych też nie będzie miało oczekiwanej przez prezesa NBP skuteczności - zmniejszenia ich obciążeń finansowych. Koszt kredytu, jak podkreśliła dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, to bowiem nie tylko oprocentowanie, ale także opłaty, prowizje, czy ubezpieczenie, którego cena może silnie wzrosnąć w wyniku wzrostu ryzyka niespłacalności kredytów.- W efekcie koszt kredytu będzie wyższy, mimo obniżenia przez RPP stóp procentowych. Poza tym wiele gospodarstw domowych, szczególnie tych o niższych dochodach, zadłuża się nie w systemie bankowym, a w firmach pożyczkowych, gdzie RRSO jest znacznie wyższe niż w bankach komercyjnych. Obniżenie stóp procentowych nie zmniejszy zatem w sposób istotny obciążeń tych gospodarstw domowych, które tego najbardziej potrzebują - oceniła dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.