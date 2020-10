Koronawirus pociągnął w dół warszawską giełdę

Słabe nastroje na rynkach, wynikające z pogarszającej się sytuacji epidemicznej, pociągnęły indeksy warszawskiej giełdy w dół - ocenił analityk XTB Łukasz Stefanik. Główne indeksy straciły w środę po ok. 1 proc., i jeżeli sytuacja się nie poprawi, mogą kontynuować spadki.

Na zamknięciu środowych notowań WIG20 stracił 0,9 proc. osiągając 1.641,42 pkt., WIG zniżkował o 1,05 proc. do 47.912,13 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 1,35 proc. do 3.550,18 pkt., a sWIG80 spadł o 1,52 proc. do 13.703,08 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 1.172 mln zł, z czego 944 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projekt (248 mln zł) oraz Allegro (231 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX spadał 1,3 proc., a S&P 500 zniżkował o około 0,1 proc.

"W zasadzie przez cały dzień obserwowaliśmy na rynkach gorsze nastroje. Obawy o koronawirusa i nowe rekordy w kraju (10.040 nowych przypadków - red.) dołowały indeksy, przy czym spadki nie wystąpiły tylko u nas - większość indeksów europejskich kolejny dzień z rzędu zakończyła notowania pod kreską. Jeżeli sytuacja się nie poprawi, możliwe że ruch spadkowy się pogłębi" - powiedział analityk XTB Łukasz Stefanik.



Większość indeksów sektorowych na GPW zanotowało spadki, w tym najmocniej straciły chemia - w dół o 2,4 proc. i motoryzacja - o 2,3 proc. Paliwa spadły 2,2 proc., a informatyka zniżkowała 2,1 proc.

Rosły tylko: górnictwo - o 2,2 proc. i spółki spożywcze - o blisko 1 proc. Wśród największych firm po około 3 proc. straciły PGNiG, Lotos i PGE.

W ciągu dnia kurs PGNiG stabilizował się około 1 proc. pod kreską, gdy spółka podała, że ma umowę na zakup gazu ziemnego od duńskiej spółki Orsted Salg & Service w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 1 października 2028 roku. Umowa dotyczy zakupu łącznie około 70 TWh (ok. 6,4 mld m sześc. ) gazu.



Spadki nasiliły się dopiero pod koniec dnia, gdy na rynek napłynęła informacja, że Jerzy Kwieciński złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu PGNiG z końcem dnia 22 października 2020 roku.

Stefanik zwrócił uwagę, że pomijając te informacje, spadek mógł być również związany z bardzo mocnym, ponad 8 proc. wzrostem kursu spółki poprzedniego dnia.

"W ostatnich miesiącach rozpoczęta w marcu fala wzrostowa wyraźnie wyhamowała. W tym miesiącu nie widzimy nowych szczytów, więc jeżeli przecena będzie kontynuowana, to z klasycznego założenia możliwa będzie zmiana tendencji na spadkową" - powiedział.

Lotos notując poziom 30,5 zł pogłębia swoje 4-letnie minima. Pekao ze spadkiem o 1,5 proc. osiągnęło kurs 46,9 zł i pogłębiło minima 11-letnie, a PZU tracąc ponad 2 proc. zanotowało poziom 21,7 zł, ponownie znalazło się najniżej w historii.

Choć w ciągu dnia spadki CD Projektu przekraczały 2 proc., to na koniec dnia kurs lekko nadrobił i pozostał na 0,6 proc. minusie, osiągając poziom 365,8 zł.

"Inwestorzy wyczekują na premierę +Cyberpunka+, do której został niecały miesiąc (19 listopada - red.) i przed premierą widzimy cofnięcie. Kurs utrzymuje się wyraźnie poniżej 400 zł, a na poziomie 355 zł mamy strefę, która może przynieść odreagowanie. Dopóki ten poziom nie zostanie sforsowany, obecny ruch należy rozpatrywać jako korektę w trendzie wzrostowym" - ocenił Stefanik.

Czeski rząd zdecydował, że od godz. 6.00 w czwartek zamkniętych zostanie większość sklepów i zakładów usługowych, co potrwa do końca obowiązywania stanu wyjątkowego w tym kraju, czyli do 3 listopada.

Dla grupy CCC Czechy są jednym z pięciu największych krajów pod względem przychodów ze sprzedaży. Na koniec czerwca sieć CCC liczyła w Czechach 91 sklepów o powierzchni 54,7 tys. m kw.

Z raportu półrocznego LPP wynika, że grupa ma w Czechach 88 salonów o powierzchni 62,3 tys. m kw. Przez większą część dnia kurs pozostawał na plusie i zakończył dzień 0,4 proc. nad kreską.

Najmocniej wzrósł KGHM - o 2,3 proc. W ocenie Stefanika, kurs prawdopodobnie zakończył korektę i teraz najbliższy poziom oporu znajduje się w okolicach sierpniowych szczytów na poziomie 140 zł. Kluczowym wsparciem pozostaje 112 zł.

Wśród małych i średnich firm przeważyły spadki. Najmocniej, bo o ponad 17 proc. zniżkował kurs Ryvu Therapeutics. Spółka poinformowała w środę rano o rewizji portfolio projektów przedklinicznych. Spółka zdecydowała o zakończeniu projektu rozwoju dualnego antagonisty receptorów adenozynowych (A2A/A2B) oraz projektu w obszarze syntetycznej letalności (SMARCA2). W ocenie analityków, jest to negatywna wiadomość dla kursu, ale dzięki dużej dywersyfikacji projektów negatywny wpływ tych decyzji na spółkę jest ograniczony.

Mocno zniżkowały także: Harper Hygienics - o 12 proc., Idea Bank - o 10 proc., Getin Holding - o 8 proc., a także LiveChat - o 6 proc.