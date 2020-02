Koronawirus pustoszy polską giełdę. Są jednak wyjątki

Po „czarnym czwartku” również piątek nie przynosi dobrych wiadomości dla inwestorów giełdowych. Informacje dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa dołują światowe giełdy, a głębokimi spadkami dotknięta jest również warszawska GPW.

Za dużo emocji?

- Szef WHO potwierdził, że wirus ma potencjał do wywołania pandemii, a jego rozprzestrzenianie jest obecnie w kluczowej fazie. Drakońskie działania chińskiego rządu przynoszą rezultaty, ale obawy budzi sytuacja w Korei Południowej, Włoszech i Iranie - wskazano.- Drugi dzień z rzędu liczba nowych przypadków zakażeń w Chinach była mniejsza niż w innych krajach. Rzecznik MFW przyznał, że szybko rozprzestrzeniająca się epidemia będzie miała wyraźny wpływ na globalny wzrost gospodarczy, a fundusz prawdopodobnie obniży swoją prognozę wzrostu - dodano.Zdaniem Patryka Pyki, analityka zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego DI Xelion, ostatnie dni pokazują, że współcześnie rynki w coraz większym stopniu dysponują tendencją do popadania w skrajności.- Jeszcze w ubiegłym tygodniu, gdy skala problemu koronawirusa oraz zagrożeń z nim związanych były już powszechnie znane, szczególnie na rynkach rozwiniętych obserwowaliśmy niepoprawny optymizm. Dziś z kolei możemy mówić o panicznych reakcjach w wypadku każdej najmniejszej negatywnej informacji pojawiającej się w obrębie tematu wirusa - stwierdził Pyka.- Choć od końca stycznia sygnalizowaliśmy, że temat ten jest poważny, oceniamy obecną skalę reakcji w Europie oraz za oceanem jako przesadzoną. Uważamy, że odbicie z dużym prawdopodobieństwem pojawi się najpóźniej w poniedziałek i nadejdzie tradycyjnie z USA - podsumował.