Koronawirus sprawcą wyprzedaży na rynkach akcji. WIG20 najniżej od trzech lat

W poniedziałek (24 lutego) na warszawskim parkiecie doszło do silnych spadków głównych indeksów – skala zniżki była największa od czerwca 2016, co mogło być związane z wyprzedażą akcji na całym świecie, w obliczu pojawienia się nowych ognisk koronawirusa. W gronie blue chipów najsilniej zniżkowały JSW, KGHM i Lotos.

Rynki akcji na całym świecie znajdowały się pod presją sprzedających - zdaniem analityków było to związane z rosnącymi obawami dotyczącymi pogłębiania się epidemii koronawirusa, w tym nagłym wzrostem liczby zakażeń przede wszystkim we Włoszech i Korei Południowej.

W efekcie doszło do przepływu kapitału do aktywów, mających renomę bezpiecznych przystani - m.in. dolara, jena i franka szwajcarskiego.

Silne, kilkupunktowe spadki dochodowości odnotował dług z rynków bazowych(USA i Niemcy), a rentowność amerykańskich dziesięciolatek przybliżyła się do najniższego poziomu w historii.

Cena złota zyskała 1,8 proc., podchodząc pod poziom 1.700 dol/uncję, i znacząco zbliżając się do maksimum wszech czasów (nieco ponad 1.800 dol.) z 2011 roku.

Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 stracił 4,2 proc. do 2.000,90 pkt., WIG zniżkował 4,1 proc. do 55.088,26 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 3,7 proc. do 3.907,77 pkt., a sWIG80 spadł 4,2 proc. do 12.504,11 pkt.

Spośród piętnastu indeksów sektorowych, obliczanych przez GPW w Warszawie, trzynaście spadło o ponad 3 proc.

Silnie spadły ceny spółek związanych z branżą lotniczo-turystyczną (Rainbow Tours -14,7 proc. i EnterAir -9,1 proc.), zaś zyskiwały niektóre akcje z sektora ochrony zdrowia (Mercator Medical +22,3 proc.).

Negatywnie wyróżnił się indeks WIG-paliwa, który zniżkował o 5,0 proc. - najsilniej od 11 grudnia 2017 roku - i był najniżej od grudnia 2016 roku.

Wpływ na to miał m.in. spadek kursu PKN Orlen. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował, że Skarb Państwa chciałby, by cena w wezwaniu Orlenu na Energę była wyższa niż oferowane dotychczas 7 zł.

Minima historyczne odnotowały WIG-energia (po spadku o 3,7 proc.) oraz WIG-odzież (poszedł w dół o 5,6 proc.), a WIG-chemia był najniżej od marca 2012 roku.

Obroty na GPW wyniosły 919 mln zł, z czego 908 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Silną wyprzedaż akcji na poniedziałkowej sesji ilustruje fakt, że ok. 98,8 proc. obrotów na spółkach z indeksu WIG przypadło na walory zniżkujące.

WIG20 rozpoczął sesję poniżej piątkowego zamknięcia, a następnie systematycznie pogłębiał zniżkę do końca notowań. Indeks naśladował zachowanie rynków bazowych, które również silnie spadały. Włoski FTSE MIB stracił 5,4 proc. Największe spadki z giełd państw UE odnotowano w Grecji, gdzie ateński ATH Composite Index poszedł w dół o 8,4 proc.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA doszło do silnych spadków - najmocniej zniżkowały akcje czeskie i węgierskie, ponieważ tamtejsze indeksy straciły po 3,1 proc.

DAX spadł 4,00 proc., a S&P500 zniżkował 2,81 proc. o godz. 17.20.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: JSW - o 7,9 proc., KGHM - o 6,6 proc. i Lotos - o 6,1 proc. Zniżkował także kurs Alior Banku - o 3,3 proc.

Kurs JSW był najniżej od czerwca 2016 roku.

Alior Bank poinformował, że utworzył dodatkową rezerwę na zwroty dotyczące przedterminowych spłat kredytów detalicznych dokonanych przed 11 września 2019 r. w wysokości 186 mln zł, która w całości powiększy pozostałe koszty operacyjne w IV kwartale 2019 roku.

Spadły kursy wszystkich spółek wchodzących w skład WIG20.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się - prócz Rainbow Tours i Enter Air - także EkoExport (spadek o 12,9 proc.), TIM (-10,3 proc.) oraz PGS Software (-9,0 proc.) i Bogdanka (-7,0 proc.).

PGS Software podał, że miał w 2019 roku 25,9 mln zł zysku z działalności operacyjnej (spadek o 1 proc. rdr) i 29,1 mln zł zysku brutto (wzrost o 10 proc. rdr). Spółka wyjaśniła, że wyjątkowo duża różnica pomiędzy zyskiem operacyjnym, a zyskiem brutto w 2019 roku wynika z otrzymanych dywidend ze spółek zależnych oraz z dużego zysku ze zrealizowanych różnic kursowych (m.in. w wyniku realizacji transakcji terminowych).

Analityk Erste Group Tomasz Duda obniżył, wydaną w ramach Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego, rekomendację dla Bogdanki do "sprzedaj" z "kupuj", wyceniając akcję spółki na 18,8 zł.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżnił się - prócz Mecatora - także Newag (+4,6 proc.)

Agencja Bloomberg podała, że analityk Erste Group Michał Pilch podniósł rekomendację dla Newagu do "kupuj" z "akumuluj", wyceniając akcję spółki na 31,2 zł.