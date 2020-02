Koronawirus: "To dopiero początek kłopotów"

Zaburzenia wywołane epidemią koronawirusa dotkną ogromnej większości, jeśli nie praktycznie wszystkich branż i sektorów - mówi w rozmowie z WNP.PL Piotr Dubno, analityk finansowy i szef Excelsior Capital.

Piotr Dubno zauważa, że poza dyskusją jest już w tej chwili silniejsze niż wcześniej uważano uderzenie we wzrost PKB Chin. Jeszcze w końcu stycznia consensus rynkowy kształtował się wokół przewidywań ok. 4,5 proc. wzrostu gospodarki Chin w pierwszym kwartale 2020 r. Taka prognoza oznaczała i tak rekordowo niski wzrost. Dziś – w końcu lutego – prognozy wskazują na wzrost między 2 a 3 proc. w pierwszym kwartale. To istotnie niżej niż myśleliśmy jeszcze kilka tygodni temu. Tak powoli chińska gospodarka nie rosła od przełomu lat 80. i 90. XX w.- Niski wzrost skutkować będzie istotnymi problemami związanymi z obniżonym popytem na dobra i usługi generowanym przez Chiny, oczywiście w dalszym ciągu w połączeniu z problemami w globalnych łańcuchach dostaw. Do tych i tak już nie najlepszych perspektyw doszło w ostatnich dniach realne zagrożenie sytuacją, w której w związku z licznymi przypadkami koronawirusa w północnych Włoszech pojawią się zaburzenia w pracy europejskich firm spowodowane już nie tylko brakami chińskich komponentów, ale także „własnymi” problemami. Połączenie tych wszystkich czynników zmniejszyłoby istotnie szansę na zrealizowanie się scenariusza ograniczonych w czasie zaburzeń i sprawnego powrotu gospodarki na ścieżkę szybszego wzrostu, co oznaczałoby, że zaburzenia wywołane epidemią dotkną ogromnej większości, jeśli nie praktycznie wszystkich branż i sektorów – analizuje Piotr Dubno.