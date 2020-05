Koronawirus uderzył w plany inwestycyjne firm

77,6 proc. firm z sektora MŚP nie planuje inwestycji w najbliższych trzech miesiącach, co dziesiąty przedsiębiorca jeszcze się waha - wynika z badania „KoronaBilans MŚP” przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów. Dodano, że im większa firma, tym odważniej planuje przyszłe nakłady finansowe.

Jak wskazali autorzy badania, im mniejsza firma - tym bardziej powściągliwa w wydatkach. W czasie epidemii przedsiębiorstwa są skłonne trzymać pieniądze na czarną godzinę, a niechętnie planują inwestycje, gdy przyszłość jest niepewna - wynika z majowego sondażu.

Przedsiębiorcy z reguły podejmują decyzje inwestycyjne w oparciu o trzy czynniki: przychody, koszty i stan zaufania do gospodarki. Przewidywana recesja wstrzymuje ich przed inwestowaniem.

Na pytanie przedsiębiorcy planują inwestycje w najbliższych trzech miesiącach, to 77,6 proc. tych reprezentujących firmy MŚP odpowiedziało, że nie planuje. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło 12,3 proc. firm, a co dziesiąty przedsiębiorca jeszcze się waha.

Według ekspertów im większa firma, tym odważniej planuje przyszłe nakłady finansowe, co może mieć związek z lepszą oceną własnej sytuacji ekonomicznej, a także większym zaufaniem do gospodarki.



Jak zaznaczył, cytowany w badaniu, Dariusz Szkaradek, prezes firmy faktoringowej NFG, podczas gdy w grupie firm średnich 40 proc. planuje inwestycje w najbliższych trzech miesiącach, to w przypadku mikrofirm - 6,9 proc.



Dodał, że mikrofirmy na inwestycje przeznaczają wyłącznie wypracowane zyski, a średnie firmy chętniej sięgają po dodatkowe finansowanie, by móc przeznaczyć je na inwestycje i tym samym rozwijać swą działalność - w inwestycjach upatrują przyszły zysk, podczas gdy mikrofirmy traktują je jako wydatek, a chcą przede wszystkim przetrwać.

Epidemia zmieniła także priorytety firm. Co drugi przedsiębiorca planujący inwestycje w najbliższych trzech miesiącach chce przeznaczyć środki na zakup nowych sprzętów, a blisko co trzeci planuje zainwestować w systemy IT (strony, aplikacje, sklepy on-line).

Jak powiedział prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki, epidemia wymusiła na firmach transformację cyfrową i automatyzację wielu procesów. "Przyspieszony kurs cyfryzacji stał się ważniejszy niż budowa i remont powierzchni biurowych, czy nawet zakup niektórych komponentów i materiałów potrzebnych do produkcji" - ocenił. Dodał, że od niego zależy przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa na rynku.

Wyniki badania KRD pokazują, że najliczniejszą grupą, która zdecydowała się na przeniesienie działalności do internetu lub zamierza to uczynić w najbliższych miesiącach są mali przedsiębiorcy (62,5 proc.). Na działania online zdecydowała się także połowa średnich firm i 40 proc. mikrodziałalności. "Pieniądze zaoszczędzone na utrzymaniu firmowej floty, delegacjach, administracji czy wynajmie powierzchni biurowych - firmy będą mogły przeznaczyć na dowolne inwestycje. Czy to zrobią, czas pokaże" - podsumował Łącki.

Ogólnopolskie Badanie "KoronaBilans MŚP" przeprowadziła firma IMAS International pod koniec kwietnia 2020 r. na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Obejmuje grupę 357 firm z sektora MŚP, w tym: mikro (zatrudniające 3-9 osób), małe (10-49) i średnie przedsiębiorstwa (50-249). Technika badawcza: CATI/CAWI.