Koronawirus zaszkodził wartości wielu firm w USA

Piątkowa (31 stycznia) sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się znacznymi spadkami indeksów. Rynki obawiają się, że epidemia koronawirusa negatywnie wpłynie na wzrost PKB na świecie. Inwestorzy analizują też wyniki spółek.

Według ostatnich informacji przekazanych przez chińskie służby medyczne, liczba zakażonych koronawirusem w tym kraju wynosi obecnie 9 692.

Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi obecnie zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym.

Według władz USA epidemia koronawirusa może jednak spowodować pozytywne efekty dla amerykańskiej gospodarki.

Na zamknięciu Dow Jones Industrial spadł o 2,09 proc. do 28.256,03 pkt. S&P 500 zniżkował o 1,79 proc. do 3.224,73 pkt. Nasadaq Composite spadł o 1,57 proc. do 9.152,83 pkt.