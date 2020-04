Drastyczny spadek rezerwacji, przymusowe urlopy i zwolnienia... kryzys, z którym już od prawie miesiąca boryka się europejska branża hotelarska, z całym impetem uderzył w amerykańskie sieci. Hotelarze ostrzegają, rządowa pomoc, nawet tak rekordowa, jak ta w USA, może okazać się niewystarczająca.

Nie tylko Europa cierpi

Firma Cushman & Wakefield przeprowadziła rozmowy z 49 inwestorami na rynku hotelowym w regionie EMEA w połowie marca 2020 roku – 41 proc. z nich stwierdziło, że jest nadal zainteresowanych zawarciem transakcji inwestycyjnych.Koronawirus zdewastował branżę hotelarską na całym świecie. To, z czym już od połowy marca borykają się europejskie firmy, stało się teraz kryzysową rzeczywistością w Stanach Zjednoczonych, gdzie hotele muszą podejmować drastyczne kroki w celu przetrwania.Jak wylicza CNN, poziom obłożenia pokoi hotelowych w ostatnim tygodniu marca spadł o 67,5 proc. w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku. Sieć Marriott wysłała na przymusowe urlopy tysiące pracowników, po tym jak liczba odwołań rezerwacji sięgnęła rekordowych poziomów. Grupa Intercontinental Hotels, która jest właścicielem między innymi takich marek jak Holiday Inn i Crowne Plaza, notuje najniższy w historii firmy popyt na pokoje.Amerykańska branża hotelarska tnie na masową skalę koszty, co sprowadza się do zwolnień i wysyłania pracowników na postojowe. Wielu menedżerów zrezygnowało z pensji lub zdecydował się na ograniczenie wynagrodzeń. Niektóre hotele zostały tymczasowo zamknięte, inne ograniczyły obsługę do niezbędnego do utrzymania obiektów minimum.Hotelarze cieszą się z 2-bilionowego pakietu stymulacyjnego dla amerykańskiej gospodarki, który prezydent Donald Trump podpisał pod koniec marca. Jednak jak podkreślają, ta największa pomoc finansowa dla gospodarki w historii Stanów Zjednoczonych, ma charakter krótkoterminowy. Pozwoli branży hotelowej przetrwać przez kilka miesięcy. Jednak jeśli kryzys potrwa do czerwca i ludzie nie zaczną podróżować i rezerwować hoteli, wówczas problem, z którym dziś się borykamy, będzie o wiele poważniejszy – mówią cytowani przez CNN hotelarze.