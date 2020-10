Koronawirus zmusił Polaków do sięgnięcia po oszczędności

Dla wielu Polek i Polaków pandemia koronawirusa wiązała się z koniecznością naruszenia środków zgromadzonych na czarną godzinę. Niecała połowa Polaków deklaruje, że wystarczyły im bieżące dochody, natomiast 18 proc. przyznało, że nie miało oszczędności, z których mogło skorzystać. Pozostali sięgnęli do zaskórniaków.

Na czarną godzinę

Najpopularniejszym sposobem oszczędzania są konta oszczędnościowe, z których korzysta 45 proc. badanych. 26,2 proc. trzyma środki na rachunku bieżącym, a 22,6 proc. w przysłowiowej „skarpecie”. Lokatę wybiera niecałe 17 proc. oszczędzających.- Wyniki Barometru są zgodne z tym, co od pewnego czasu powtarzają ekonomiści. W przypadku niskich stóp procentowych wolimy trzymać środki na rachunku bieżącym, a nawet w domu, niż zakładać lokatę - podkreśla Anna Karasińska.Zdecydowana większość Polaków odkłada pieniądze na przysłowiową „czarną godzinę” - zadeklarowało tak niemal 60 proc. respondentów. Prawie jedna czwarta zbiera środki na remont lub umeblowanie mieszkania, a niewiele mniejszy odsetek na podróże i wakacyjne wyjazdy.Co może zaskakiwać, zaledwie co dziesiąty badany oszczędza na zakup domu lub mieszkania. Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę jedynie respondentów w wieku 18-34 lata, okazuje się, że o własnym lokum marzy co piąty.- Dla wielu z nas to właśnie trwająca pandemia okazała się przysłowiową „czarną godziną”, na którą odkładaliśmy środki. Systematycznie budowana poduszka finansowa pozwala przetrwać czas, gdy nasze dochody są niższe lub nieregularne albo kiedy niespodziewanie wzrastają wydatki. Dlatego oszczędzanie jest niezmiennie podstawą odpowiedzialnego zarządzania domowym budżetem - podkreśla Karolina Łuczak, rzeczniczka Provident Polska.W trakcie pandemii koronawirusa co czwarty z badanych musiał w pewnym stopniu naruszyć swoje oszczędności, a 7,6 proc. wykorzystało wszystkie zgromadzone środki. Oznacza to, że aż co trzeci Polak z powodu epidemii musiał sięgnąć do zaskórniaków. Natomiast 18 proc. zadeklarowało, że nie miało oszczędności, z których mogliby skorzystać.Aktualna sytuacja wpłynęła także na kwoty, które możemy odłożyć na przyszłość. 28,3 proc. oszczędza teraz mniej niż przed pandemią, a 4,5 proc. nie jest w stanie wygospodarować żadnej kwoty, choć wcześniej gromadzili zaskórniaki. Natomiast 14,3 proc. stara się teraz odkładać większe sumy.Badanie zostało zrealizowane na próbie 1000 dorosłych Polaków w październiku 2020 roku.Provident Polska jest częścią grupy finansowej International Personal Finance (IPF) notowanej na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a także - w ramach notowań równoległych – na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. IPF działa w 11 krajach na całym świecie. W Polsce Provident działa od 1997 roku i jest największą firmą na rynku pozabankowych pożyczek gotówkowych.