Koronawirus znów zaczyna straszyć na giełdowym parkiecie

Choć w czwartek na światowych giełdach przeważały dobre nastroje, WIG20 poszedł w dół ze względu na rosnącą liczbę nowych zakażeń koronawirusem i wprowadzenie kolejnych obostrzeń - powiedział dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

Na czwartkowym zamknięciu WIG20 spadł o 0,96 proc. do 1.719,91 pkt., WIG zniżkował o 0,96 proc. do 49.727,34 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 1,04 proc. do 3.613,77 pkt., a sWIG80 stracił 0,22 do 14.109,59 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 945 mln zł, z czego 681 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Inwestorzy najczęściej handlowali akcjami CD Projektu (140 mln zł) oraz KGHM (ok. 70 mln zł).

"Czwartkowa sesja na GPW była relatywnie słabsza. WIG20 i WIG straciły po około 1 proc. i wydaje się, że w kontekście pozytywnego otoczenia globalnego, dzisiejsze spadki wynikały z tego, że inwestorzy z dystansem podeszli do nowych danych o koronawirusie. Poinformowano o 4.280 nowych przypadkach koronawirusa, co jest wysoką dynamiką jeśli chodzi o Polskę. Wprowadzono także kolejne obostrzenia" - powiedział Sobiesław Kozłowski.



"Wydaje się, że wydarzeniem, które może coś zmienić będzie poniedziałkowy debiut Allegro. Być może część inwestorów wstrzymuje się z decyzjami do tego czasu" - dodał.

WIG20 rozpoczął notowania nad kreską, jednak już od pierwszych minut handlu zaczął kierować się w dół. Mimo pozytywnego sentymentu panującego na globalnych rynkach przeważył czynnik lokalny związany z koronawirusem. W pierwszej części dnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że ostatniej doby stwierdzono 4.280 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, co w Polsce jest najwyższym wynikiem od początku pandemii.

Po południu premier Mateusz Morawiecki poinformował na konferencji, że od 10 października zasady obowiązujące obecnie w strefie żółtej będą obowiązywały w całym kraju, co wiąże się m.in. z obowiązkiem zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej; w lokalach gastronomicznych będą obowiązywać dodatkowe restrykcje.

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX rósł o 1,1 proc., a S&P 500 zyskiwał 0,6 proc.

11 z 15 indeksów sektorowych z GPW zanotowało spadki, w tym największe wystąpiły na spółkach odzieżowych (-4 proc.) i górniczych (-3,4 proc.). Najmocniej zyskał WIG-leki - wzrost o blisko 4 proc.

W WIG20 najmocniej zniżkował kurs CCC - o blisko 8 proc. do 46,8 zł.

Kozłowski ocenił, że zapowiedzi dotyczące kolejnych restrykcji związanych z pandemią mogły w pewnym stopniu przyczynić się do pogorszenia się sentymentu wobec spółki obuwniczej, gdyż inwestorzy pamiętają jeszcze ruchy rynkowe z początku marca. Firma jest teraz jednak w lepszej sytuacji - w raporcie za II kw. pokazała zwiększenie znaczenia sprzedaży internetowej.

Kurs JSW poszedł w dół o 6 proc. Zdaniem analityka informacja o zamknięciu przez ArcelorMittal części surowcowej krakowskiej huty pokazuje, że środowisko dla rynku węgla koksującego jest wymagające.

Mocno zniżkowały także: Alior Bank - w dół o 5 proc., PGE i Tauron - po 4 proc.

KGHM poszedł w dół o 3,2 proc. Podano, że koncern Sumitomo chce sprzedać 45 proc. udziałów w Sierra Gorda, spółce joint venture z KGHM. Japończycy rozpoczęli działania przygotowawcze przed formalną transakcją, w tym przed działaniami marketingowymi wśród potencjalnych inwestorów.

Telekomy notowane były bez zmian lub w przypadku Orange na lekkim plusie (+0,7 proc.)

Najmocniej rósł CD Projekt - o 3 proc. do blisko 389 zł. Kozłowski zwrócił uwagę, że CD Projekt odrabia ostatnią korektę.

Kozłowski zwrócił uwagę na powtórkę schematów z początku pandemii i wzrosty spółek będących beneficjentami obecnej sytuacji: Global Cosmed - w górę o 23 proc., PCC Exol - o 20 proc., Harper Hygienics - o 20 proc., Cormay - o 16 proc., Airway Medix - o 13 proc.,

Mocno w górę poszły także Mabion - o 7 proc. i Biomed-Lublin - o 5,6 proc.

Z kolei w mWIG40 zniżkowały: AmRest - o 6 proc., Budimex - o 5 proc., a w sWIG80 między 5 a 6 proc. straciły: Ultimate Games, ML System, Grodno, Rainbow Tours, Workservice i Unimot.