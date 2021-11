Koroszczyn: 840 pojazdów czeka na wyjazd z Polski na Białoruś

Na wyjazd z Polski przez towarowe przejście graniczne w Koroszczynie (Lubelskie) czeka ok. 840 pojazdów; szacunkowy czas oczekiwania to 20 godzin - poinformował PAP w czwartek rzecznik Izby Administracji Skarbowej (IAS) w Lublinie Michał Deruś.

"W ciągu 12-godzinnej zmiany odprawiono 503 pojazdy" - powiedział Deruś.

Dodał, że kolejka ciężarówek oczekujących na przekroczenie granicy polsko-białoruskiej w Koroszczynie się wydłużyła, pomimo obowiązującego 10 i 11 listopada zakazu ruchu aut ciężarowych. Zakaz nie dotyczy m.in. autobusów oraz ciężarówek przewożących lekarstwa, środki medyczne, artykuły szybko psujące się, środki spożywcze i żywe zwierzęta.

Krótsza kolejka jest na wjeździe do Polski z terytorium Białorusi. "W ciągu 12-godzinnej zmiany odprawiono 400 pojazdów. Obecnie w kolejce jest 60 pojazdów i szacunkowy czas oczekiwania to dwie godziny" - poinformował Deruś. Jak dodał, odprawa pojazdów na przejściu w Koroszczynie odbywa się "cały czas i bez żadnych przeszkód". Zwrócił uwagę, że do przejścia granicznego dojeżdżają nowe pojazdy.

W czwartek rano na wyjazd z Polski w Koroszczynie oczekiwało ok. 500 pojazdów ciężarowych, a szacunkowy czas oczekiwania wynosił 14 godzin. Na wjazd do Polski z Białorusi czekały dwa samochody ciężarowe.

W związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej od wtorku zawieszony jest ruch graniczny towarowy i osobowy w obu kierunkach na drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy (Podlaskie). Podróżni są kierowani na przejścia graniczne w Terespolu (przejście osobowe), Kukurykach/Koroszczynie (przejście towarowe) lub Bobrownikach (przejście osobowe i towarowe).

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl