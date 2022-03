Koroszczyn: Utrzymuje się kolejka tirów oczekujących na wyjazd na Białoruś

Kierowcy ciężarówek czekają około 10 godzin na wyjazd z Polski na Białoruś przez przejście graniczne w Koroszczynie (Lubelskie); w kolejce stoi ok. 300 pojazdów – przekazał w czwartek rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.

Rzecznik poinformował PAP, że na wyjeździe z Polski na Białoruś w ciągu ostatniej 12-godzinnej zmiany funkcjonariusze odprawili 341 pojazdów ciężarowych.

"Na wjeździe z Białorusi do Polski odprawiono 269 pojazdów. Według danych strony białoruskiej oczekuje ok. 630 ciężarówek, a czas oczekiwania wynosi ok. 28 godzin" - podał Deruś.

W związku z kryzysem migracyjnym 9 listopada ub.r. zostało zamknięte do odwołania przejście graniczne w Kuźnicy na Podlasiu. Kierowcy ciężarówek kierowani są na towarowe przejścia graniczne w Koroszczynie lub w Bobrownikach na Podlasiu.

Ruch pojazdów osobowych i autokarów na granicy polsko-białoruskiej w woj. lubelskim odbywa się przez drogowe przejście graniczne w Terespolu.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl