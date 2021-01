Kościński: budżet na 2021 r. bezpieczny, wspiera odbudowę gospodarki

Przygotowaliśmy bezpieczny i wspierający odbudowę gospodarki budżet na 2021 r. - zapewnił minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Zaznaczył, że na poziom dochodów wpłynie powrót gospodarki na ścieżkę wzrostu i dalsze uszczelnianie systemu podatkowego.

W czwartek Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2021 r. Zgodnie z nią, dochody państwa w tym roku wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza maksymalny deficyt w wysokości 82,3 mld zł.

Zdaniem Kościńskiego, cytowanego w czwartkowym komunikacie resortu finansów, ministerstwo przygotowało bezpieczny i wspierający odbudowę gospodarki budżet.

"Wydatki pozwolą zabezpieczyć środki na wzmocnienie rozwoju gospodarki. Na poziom dochodów wpływ będzie miał powrót gospodarki na ścieżkę wzrostu oraz kontynuowane i nowe działania uszczelniające system podatkowy" - wskazał minister.

"Środki przeznaczymy na pobudzanie gospodarki, działania proinwestycyjne oraz na kontynuację programów rządowych" - dodał.

Jak zaznaczył resort finansów, budżet na 2021 r. to "finansowy plan powrotu do wzrostu PKB". Zdaniem MF, planowany deficyt w wysokości 82,3 mld zł pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie gospodarki, m.in. poprzez inwestycje.

"Dochody podatkowe prognozowane są w 2021 r. na poziomie 369,1 mld zł, tj. o 5,5 proc. nominalnie więcej w stosunku do prognozowanych dochodów przyjętych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020. Na poziom dochodów podatkowych w 2021 r., oprócz sytuacji makroekonomicznej, wpłynie też kontynuacja oraz wprowadzenie nowych działań ukierunkowanych na dalsze uszczelnienie systemu podatkowego. Planowane dochody z podatku od sprzedaży detalicznej wyniosą 1,5 mld zł, a NBP ma wpłacić do budżetu 1,3 mld zł ze swojego zysku" - podał resort.

Podkreślił, że w budżecie na 2021 r. zapewniono m.in.: finansowanie Programu "Rodzina 500+" (41 mld zł), zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3 proc. PKB (wydatki budżetowe na ten cel w porównaniu do 2020 r. wzrosną o ok. 11,6 mld zł, tj. o 104 proc.), waloryzację rent i emerytur od 1 marca 2021 r.

Ponadto budżet zawiera też środki na wypłatę 13 i 14 emerytury, realizację świadczenia "Dobry Start" (1,4 mld zł), finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego, finansowanie potrzeb obronnych Polski na poziomie zwiększonym do 2,2 proc. PKB, wzrost wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki oraz dotacji celowych dla instytutów badawczych, fundusze na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa, zadania w zakresie infrastruktury drogowej oraz kolejowej.

Jak przekazało ministerstwo, deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) jest planowany na poziomie ok. 6 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 64,1 proc. PKB.

Według założeń MF, PKB w ujęciu realnym wzrośnie w tym roku o 4 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 1,8 proc., wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń ma sięgnąć 2,6 proc., a wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, wyniesie 6,3 proc.