Kościński: chcemy, by z pakietu ulg na innowacyjność firmy skorzystały już od stycznia

W poniedziałek Ministerstwo Finansów zaprezentowało kolejny pakiet zmian w podatkach, wynikających z programu Polski Ład.

"Jak zapowiedzieliśmy, pakiet zmian podatkowych związanych z klinem podatkowym to tylko jeden z pakietów, jakie przygotowaliśmy. Teraz przedstawiamy pakiet innowacyjny" - powiedział w poniedziałek na konferencji Tadeusz Kościński.

Jak mówił, nowe propozycje podatkowe mają wzmocnić dotychczasowe działania rządu służące poprawie innowacyjności. Ponadto, nowe propozycje mają przyspieszyć wyjście polskiej gospodarki z kryzysu i przyciągnąć inwestorów.

"Obecnie potrzebujemy produkcji przemysłowej w zasięgu ręki i niezawodnego łańcucha dostaw. Chcemy więc przyciągnąć do nas firmy z całego świata" - powiedział Kościński.

Jak dodał, pakiet innowacyjny składa się z kilku ulg.

"Proponujemy pakiet ulg - ulgę na prototypy, na robotyzację i na przyciągnięcie innowacyjnych pracowników. Ulga na prototypy ma być przeznaczona także na prototypy na skalę firmy, a nie tylko na epokowe rozwiązania. Dzięki uldze na robotyzację roboty w firmach powinny stać się łatwiej dostępne, a ulga na innowacyjnych pracowników ma ułatwić pozyskiwanie specjalistów" - stwierdził minister finansów.

Jak powiedział Kościński, pakiet ulg związanych z innowacyjnością jest efektem wielomiesięcznych konsultacji z rynkiem.

"Chcemy, aby firmy mogły z tych ulg skorzystać już w styczniu" - powiedział Tadeusz Kościński.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

