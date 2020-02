Kościński: chcemy pobić ubiegłoroczny rekord podatkowych deklaracji złożonych on-line

Chcemy pobić ubiegłoroczny rekord deklaracji złożonych on-line - mówi PAP minister finansów Tadeusz Kościński. W 2019 r. złożono około 16 mln e-deklaracji, z tego blisko 7 mln przez Twój e-PIT.

PAP: 15 lutego br. rusza druga odsłona usługi Twój e-PIT. Jakie zeznania oferuje?

Tadeusz Kościński: W tym roku, tak jak w poprzednim, na podatników będą czekać najpopularniejsze roczne zeznania podatkowe osób fizycznych: PIT-37 i PIT-38. Dodatkowo, pierwszy raz udostępnimy formularze PIT-28 i PIT-36. Należy jednak pamiętać o dwóch rzeczach. Inny jest termin na złożenie PIT-28 za 2019 r. Mamy na to czas do 2 marca br. Kolejną kwestią jest to, że w przypadku PIT-28 i PIT-36 nie nastąpi ich automatyczna akceptacja 30 kwietnia, ponieważ wymagają uzupełnienia ze strony podatnika.

PAP: Z tego co wiadomo, są pewne wyłączenia w PIT-28 i PIT-36.

T.K.: Tak, to prawda. Z usługi Twój e-PIT nie skorzystają podatnicy rozliczający się z dochodów z działalności gospodarczej (oprócz działalności nierejestrowanej) i z działów specjalnych produkcji rolnej. Proszę jednak pamiętać, że zmiana ta nie przesądza o rezygnacji z udostępniania wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych dla przedsiębiorców. Część usług dedykowanych przedsiębiorcom będzie dostępna poprzez projekt e-Urząd Skarbowy, nad którym pracujemy. To nasza odpowiedź na potrzebę jeszcze lepszego usprawnienia obsługi podatników, naszych klientów. Zapewnimy także przejrzystość i transparentność działań fiskusa. Chcemy, by jak największa liczba spraw z obszaru MF mogła być realizowana drogą on-line.

PAP: Czy są nowe rozwiązania w usłudze Twój e-PIT?

T.K.: Po ubiegłorocznym sukcesie nie spoczęliśmy na laurach. Przez cały rok pracowaliśmy nad ulepszeniem naszej usługi. Wprowadziliśmy sporo nowości. To dwa nowe formularze, o których już wspominałem. Nowym rozwiązaniem jest też automatyczne uwzględnianie ulgi na dzieci powyżej 18. roku życia (jeżeli dziecko studiuje lub jest doktorantem) i dla dzieci urodzonych w 2019 r. Podobnie będzie też z wprowadzoną w 2019 r. tzw. ulgą dla młodych (czyli dla osób do 26. roku życia), wpisywaną automatycznie na podstawie informacji z PIT-11 (w 25 wersji formularza).

PAP: Czy podatnik będzie widział informację o stanie zwrotu nadpłaty podatku?

T.K.: Tak, to nasze kolejne ułatwienie. Wiemy z lat poprzednich, że podatnicy dobrze cenili taką informację. Już od końca lutego w systemie będzie umieszczona pełna informacja o stanie zwrotu nadpłaty przez Urząd Skarbowy. Kwota ta będzie dobrze widoczna - zostanie podświetlona na zielono.

PAP: Jaki jest czas zwrotu nadpłaty podatku przez urząd skarbowy?

T.K.: Termin dla zeznań papierowych to trzy miesiące, a dla zeznań składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej 45 dni. Warto podkreślić, że skracamy czas zwrotu nadpłaty podatku. Przypominam, że bieg tego terminu rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 lutego.

PAP: Czy podatnik będzie widział informację o tym, czy ewentualnie powinien zapłacić podatek i w jakiej wysokości?

T.K.: Tak, ta kwota zostanie podświetlona na czerwono. Osobie, która będzie musiała zapłacić podatek, zostanie automatycznie wskazany jej mikrorachunek. To też nowe ułatwienie, którego w ubiegłym roku w usłudze nie było.

PAP: Jak będzie wyglądał w tym roku sposób logowania, czy będą wymagane dodatkowe informacje?

T.K.: Tak jak w poprzednim roku, do usługi będzie się można zalogować za pomocą danych uwierzytelniających lub za pomocą Profilu Zaufanego. W tym roku nastąpią zmiany tylko na etapie uwierzytelnienia do usługi w przypadku wspólnego rozliczenia się małżonków. Jeśli kwota nadpłaty/do zapłaty z deklaracji złożonej za rok 2019 wyniesie 0 zł, podatnik będzie proszony o podanie imienia ojca małżonka.

PAP: W poprzednim roku padł rekord złożonych elektronicznych deklaracji - około 16 mln, z tego blisko 7 mln za pomocą e-PIT.

T.K.: Chcemy ten wynik poprawić. Zależy nam, by z naszej usługi korzystało jak najwięcej osób, stąd też tyle nowości i ułatwień w tym roku.