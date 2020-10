Kościński dla PAP: MFW kolejną instytucją, która pozytywnie ocenia Polskę

MFW jest kolejną instytucją, która pozytywnie ocenia Polskę, prognozy funduszu dot. PKB są bardziej optymistyczne niż założone przez nas - komentuje minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy przedstawił we wtorek prognozy m.in. PKB i inflacji dla Polski. Spodziewa się w tym roku recesji w wysokości 3,6 proc. i inflacji w wysokości 3,3 proc.

"Inflacja na poziomie 3,3 proc. jest zgodna z naszymi założeniami z nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r. Prognozy w zakresie PKB są natomiast bardziej optymistyczne niż założone przez nas" - zauważył szef resortu finansów w komentarzu przekazanym PAP. Ministerstwo prognozuje, że w tym roku gospodarka skurczy się o 4,6 proc.

Kościński podkreślił, że MFW to kolejna instytucja, która pozytywnie ocenia nasz kraj. "To dowód, że prowadzona przez nas polityka gospodarcza i podjęte działania antykryzysowe przynoszą efekty. Takie oceny, ze strony rynku, inwestorów i instytucji międzynarodowych są dla nas bardzo istotne, bo to rzeczywista analiza stanu naszych finansów" - zauważył minister.

W jesiennej edycji World Economic Outlook (WEO) Międzynarodowy Fundusz Walutowy podwyższył prognozy dynamiki PKB Polski w 2020 r. do -3,6 proc. z -4,6 proc. (prognozy z czerwca br.), a w 2021 r. do 4,6 proc. z 4,2 proc. MFW prognozuje w 2020 średnioroczną inflację w Polsce na poziomie 3,3 proc. (2,2 proc. na koniec roku), a w 2021 r. średni CPI rzędu 2,3 proc. (2,0 proc. na koniec roku).

Fundusz spodziewa się nadwyżki na rachunku obrotów bieżących Polski w 2020 r. na poziomie 3,0 proc. PKB, a w 2021 r. nadwyżki 1,8 proc. PKB.

Raport nie zawiera uzasadnienia prognoz dla Polski.

Ekonomiści MFW podwyższyli prognozy dynamiki PKB dla świata i głównych gospodarek na bieżący rok i obniżyli na 2021 r. Zgodnie z nimi globalnie PKB spadnie w tym roku o 4,4 proc., a w 2021 r. wzrośnie o 5,2 proc.