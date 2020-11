Kościński: działania na rzecz edukacji finansowej jednym z głównych zadań w MF

Działania na rzecz edukacji finansowej są jednym z głównych zadań w resorcie finansów; dzięki niej obywatele m.in. widzą zależność między podatkami a zdolnością państwa do finansowania usług publicznych - uważa szef MF Tadeusz Kościński.

"Na czwartek zaplanowano w MF uroczystą galę online, podczas której nagrodzeni zostaną laureaci tegorocznej edycji konkursu +Finansoaktywni+"

"Działania na rzecz edukacji finansowej to jedno z naszych głównych zadań w Ministerstwie Finansów. Umożliwia ona skuteczne radzenie sobie z wymaganiami i wyzwaniami współczesnego świata. Edukacja finansowa dostarcza wiedzy na temat finansów, ale również kształtuje umiejętności związane z funkcjonowaniem na rynku finansowym" - tłumaczy minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Według szefa resortu finansów, dzięki edukacji finansowej stajemy się świadomymi obywatelami, którzy potrafią podejmować racjonalne i odpowiedzialne decyzje finansowe i jednocześnie rozumieją ich konsekwencje.

"Widzimy m.in. zależność między podatkami, a zdolnością państwa do finansowania usług publicznych, z których wszyscy korzystamy" - dodał minister.

Zgodnie z informacją MF w czwartkowej gali weźmie udział 10 zwycięskich grup uczniów ze szkół podstawowych z całej Polski (w wieku 12-15 lat) oraz ich opiekunowie (nauczyciele). Otrzymają oni nagrody rzeczowe.

W ramach programu przygotowane zostały bezpłatne pakiety edukacyjne. Na ich podstawie nauczyciele przeprowadzali w szkole lekcje. Zdobyta wiedza pozwoliła uczniom podjąć tegoroczne wyzwanie konkursowe, czyli przygotowanie propozycji inwestycji w ramach budżetu partycypacyjnego do wysokości 100 tys. zł.

Jak podaje ministerstwo, organizowany od 6 lat ogólnopolski program edukacyjny MF "Finansoaktywni" jest jednym z cyklicznych projektów edukacyjnych, który ma przybliżyć świat podatków i finansów dzieciom i młodzieży. Celem tegorocznej edycji odbywającej się pod hasłem "Misja: Planujemy wydatki" było zapoznanie młodzieży z pojęciem budżetu, uświadomienie, jak duże ma on znaczenie oraz w jaki sposób możemy decydować o wydatkach w naszej okolicy.

Według ministerstwa program ma pobudzić uczniów do zdobycia praktycznych umiejętności finansowych, które w przyszłości będą mogli z sukcesami wykorzystywać w życiu dorosłym. W ciągu 6 lat program dotarł do ponad 4,3 tys. szkół w całej Polsce. W ostatniej edycji zgłosiły się do niego 803 szkoły, program objął niemal 34 tys. uczniów.

MF podkreśla, że działania na rzecz edukacji finansowej prowadzone są dwutorowo - systemowo i projektowo. Działania systemowe to m.in. współpraca z innymi podmiotami w zakresie podejścia do edukacji finansowej, w tym opracowywanie dokumentów regulujących edukację finansową w Polsce.

"Mogliśmy zaproponować wprowadzenie nowych zagadnień finansowych do podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych, która obowiązuje od 1 września 2019 roku" - informuje MF.

Zwrócono także uwagę na kampanie tematyczne ukierunkowane na informowanie i edukowanie społeczeństwa, np. "Weź paragon", "Bezpieczna Transakcja" czy "Z Twoich podatków". Innym przykładem działań na rzecz edukacji jest np. uruchomiony w lipcu br. Poradnik podatnika (poradnikpodatnika.gov.pl) - platforma, gdzie można znaleźć informacje, porady i propozycje rozwiązań dotyczące podatków i zarządzania kryzysowego.

Zaznaczono, że projektowe działania edukacyjne MF koncentrują się głównie na budżecie i podatkach. Zwrócono uwagę, że MF wspiera także inne instytucje (np. KNF, NBP, UOKiK, GPW), stowarzyszenia branżowe (np. ZBP, PIU) oraz organizacje pożytku publicznego działające na rzecz edukacji finansowej.

"Wspierając edukację finansową w szkołach MF utworzyło na swojej stronie internetowej bazę materiałów i projektów edukacyjnych w zakresie wiedzy finansowej. MF współpracuje też z KE nad tworzeniem i promowaniem portalu edukacyjnego o podatkach TAXEDU, współpracuje również z OECD w ramach Międzynarodowej grupy ds. edukacji finansowej - International Network on Financial Education (OECD/INFE)" - zaznacza resort.

Według ministerstwa działania na rzecz podnoszenia świadomości finansowej Polaków przynoszą efekty - na co wskazują ostatnie badania międzynarodowe.

"Zgodnie z najnowszym badaniem OECD/INFE 2020 International Survey of Adult Financial Literacy Competencies" (publikacja w czerwcu br.) Polacy pod względem średniego wyniku badania, zajęli 8 miejsce wśród badanych 26 państw. Najlepiej wypadliśmy pod względem wiedzy finansowej - 4 miejsce" - informuje MF.

Resort zwraca uwagę, że także edukacja finansowa w szkołach przynosi efekty. "Według badania PISA 2018 Programme for International Student Assessment (badanie 15 latków), średni wynik umiejętności finansowych polskich uczniów dał nam 4 miejsce na 20 badanych krajów" - dodano.