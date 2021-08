Kościński: działania wspierające polską gospodarkę, są pozytywnie oceniane przez agencje ratingowe

Nasze działania wspierające polską gospodarkę, która powraca na ścieżkę wzrostu, są pozytywnie oceniane przez agencje ratingowe - powiedział PAP minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, odnosząc się do ogłoszonego w piątek przez Fitch ratingu Polski.

Agencja Fitch potwierdziła w piątek wieczorem długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A-" z perspektywą stabilną - podała agencja w komunikacie. Jednocześnie podwyższono dla Polski rating krótkoterminowy w walucie obcej IDR do "F1" z "F2".

Agencja podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2021 r. do 5,2 proc. z 4,4 proc., na 2022 r. do 4,5 proc., a na 2023 r. do 3,8 proc.

"Nasze działania wspierające polską gospodarkę, która powraca na ścieżkę wzrostu, są pozytywnie oceniane przez agencje ratingowe" - powiedział szef resortu finansów.

Fitch, po raz kolejny utrzymuje swoją ocenę potwierdzając tym samym, że dzięki odpowiedzialnej polityce gospodarczej i fiskalnej polskiego rządu, nasza gospodarka bardzo dobrze poradziła sobie z kryzysem spowodowanym przez pandemię - dodał minister.

"Podwyższenie przez agencje prognoz wzrostu gospodarczego dla Polski potwierdza również stabilną sytuację fiskalną i solidne podstawy makroekonomiczne naszej gospodarki" - podkreślił Kościński.

