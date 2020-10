Kościński: kraje z ambicjami muszą zgłaszać kandydatów do najważniejszych instytucji

Kraje, które chcą być widoczne na arenie międzynarodowej zgłaszają swoich kandydatów na stanowiska w instytucjach odgrywających kluczową rolę w budowaniu globalnego ładu - tak minister finansów Tadeusz Kościński komentuje ubieganie się o fotel prezesa EBOiR.

W czwartek prezesem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju została Francuzka Odile Renaud-Basso.

"Kraje, które nie walczą i nie proponują swoich kandydatów, same pozbawiają się szansy na sukces. Państwa, wysuwając kandydatów wielokrotnie, nawet w przypadku nie odnoszenia natychmiastowego sukcesu, zazwyczaj w dłuższej perspektywie osiągały swoje cele" - skomentował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Jego zdaniem, przegrana to dowód, iż w takich rozgrywkach wiąż dominują duże kraje, a kluczowe znaczenie ma siła kapitału w EBOR. Przez 29 lat istnienia EBOR trzykrotnie prezesami byli przedstawiciele Francji, dwukrotnie - Niemiec, a raz - Wielkiej Brytanii.

Jak podkreślił Kościński, z nieoficjalnych informacji wynika że decyzja poparcia kandydata była koordynowana w takich gremiach jak G20. To dowód, że słuszne są aspiracje Polski do wejścia do tego grona - ocenił minister. Zauważył też, że wygrana Francji jest też efektem poparcia przez wiele krajów z Afryki i Azji. "To z kolei pokazuje, że słuszne są aspiracje Polski do większego polityczno-ekonomicznego zaangażowania się naszego kraju w tych regionach świata" - uważa Kościński.

Zwrócił też uwagę, że wielu udziałowców oczekiwało od Polski graduacji, czyli zaprzestania pożyczania środków z Banku, jeśli nasz kraj zamierza mieć swojego prezesa. Polska nie mogła na takie warunki się zgodzić - zaznaczył Tadeusz Kościński.

Jak przypominało ministerstwo finansów, w ramach prezentacji kandydatury ministra Kościńskiego, na przestrzeni ostatniego półrocza, przeprowadzono dziesiątki rozmów zarówno samego ministra jak i pozostałych przedstawicieli rządu, NBP oraz polskiej dyplomacji. Takie rozmowy to nie tylko promocja samego kandydata, ale i gospodarki, historii i dokonań kraju, który reprezentuje - ocenia MF.

Renaud-Basso od początku była uważana za faworytkę wyborów, zwłaszcza, gdy z ubiegania się o stanowisko szefa banku zrezygnował w poniedziałek trzeci ze zgłoszonych kandydatów, były minister gospodarki Włoch Pier Carlo Padoan.

Nowo wybrana prezes zastąpi Brytyjczyka Sumę Chakrabartiego, którego druga kadencja zakończyła się na początku lipca. Od tego czasu obowiązki prezesa pełni Juergen Rigterink. Renaud-Basso będzie pierwszą kobietą kierującą EBOiR. Jeszcze nigdy szefem banku nie był natomiast przedstawiciel kraju będącego odbiorcą inwestycji banku, o co zabiegał Kościński.

Aby zostać wybranym na prezesa EBOiR, kandydat musi otrzymać głosy większości gubernatorów, którzy muszą jednocześnie reprezentować większość ich siły głosów.

EBOiR powstał w 1991 roku, a jego zadaniem było udzielanie pomocy byłym komunistycznym krajom z Europy Środkowo-Wschodniej w przejściu do gospodarki rynkowej. Obecnie jego członkami jest 69 państw, z czego 38 na trzech kontynentach to odbiorcy inwestycji.