Kościński: ludzie mogą liczyć na pomoc KAS nie tylko w sprawach urzędowych

Pokazaliście swoją postawą, że ludzie mogą liczyć na pomoc KAS nie tylko w sprawach urzędowych - zwrócił się w piątek minister finansów Tadeusz Kościński do funkcjonariuszy i pracowników Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wyróżnionych za ratowanie życia i zdrowia ludzi.

Szef KAS Piotr Walczak podkreślił, że pomoc osobom potrzebującym to praktyczny wymiar służby publicznej.

Minister finansów Tadeusz Kościński oraz szef Krajowej Administracji Skarbowej nadinsp. Piotr Walczak spotkali się w piątek z funkcjonariuszami i pracownikami KAS, którzy w 2019 r. wyróżnili się w ratowaniu zdrowia i życia obywateli.

Szef resortu finansów ocenił, że piątkowe spotkanie jest dowodem na to, że "etos pracy i służby publicznej wykracza poza oficjalne procedury i siedziby urzędów". "Jesteście przykładem dla innych, bo pokazaliście swoją postawą, że ludzie mogą liczyć na pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej, mogą zwracać się do nich o pomoc nie tylko w sprawach urzędowych, i że taką pomoc otrzymają" - zwrócił się do wyróżnionych funkcjonariuszy i pracowników KAS Kościński.

Szef KAS Piotr Walczak mówił, że okazana przez funkcjonariuszy i pracowników KAS pomoc osobom potrzebującym to praktyczny wymiar służby publicznej. "Taka służba, to nie tylko wykonywanie zadań i poleceń służbowych, ale również odwaga, umiejętność i chęć niesienia pomocy w sytuacji zagrożenia" - dodał.