Kościński: mam nadzieję na dyskusję jesienią o tym, które fundusze powinna objąć SRW

Mam nadzieję, że jesienią wrócimy do dyskusji o tym, które fundusze powinna objąć Stabilizująca Reguła Wydatkowa (SRW) - mówił we wtorek w Senacie minister finansów Tadeusz Kościński.

Senacka komisja budżetu i finansów publicznych opowiedziała się we wtorek za przyjęciem bez poprawek nowelizacji ustawy o finansach publicznych, która przewiduje czasowe zawieszenie stosowania Stabilizującej Reguły Wydatkowej.

"W związku z epidemią koronawirusa trzeba ratować gospodarkę i zapewnić jej możliwość szybkiego rozwoju po kryzysie. Dlatego proponujemy uzupełnienie Stabilizującej Reguły Wydatkowej" - mówił podczas posiedzenia komisji minister Kościński.

Wyjaśnił, że SRW to mechanizm, który ma ograniczać wydatki poprzez wprowadzenie ich limitu związanego z tempem wzrostu PKB. "Kiedy jest dobra koniunktura, Stabilizująca Reguła Wydatkowa pomaga gromadzić oszczędności, a w okresie spowolnienia pozwala na zwiększone wydatki" - tłumaczył szef MF.

Poinformował, że w ramach nowelizacji SRW rząd proponuje zmienić tzw. klauzule wyjścia wprowadzające możliwość tymczasowego zawieszenia stosowania SRW. Obecnie jest to możliwe, jeśli zostanie ogłoszony stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej na terenie całej Polski.

Dodana klauzula wyjścia - mówił minister - będzie miała zastosowanie przy jednoczesnym wprowadzeniu jednego z wymienionych stanów oraz jeśli prognozowany na dany rok wzrost gospodarczy będzie niższy niż sześcioletnia średnia wzrostu pomniejszona o 2 pkt proc.

"Zawieszenie stosowania SRW będzie - zgodnie z wymogami UE - tymczasowe" - podkreślił minister. Zgodnie z nowelizacją automatyczny, stopniowy powrót do stosowania SRW nastąpi w okresie 2-4 lat od zastosowania klauzuli wyjścia.

Kościński zaznaczył, że zmiany są zgodne z wymogami instytucji międzynarodowych, w tym UE, stanowią implementację dyrektywy UE.

Uwag do ustawy nie miało senackie Biuro Legislacyjne.

Jak ocenił przewodniczący komisji Kazimierz Kleina (KO), zmiana rozluźnia zapisy dotyczące reguły wydatkowej. Senator pytał, czy po ustąpieniu ograniczeń nie należałoby wrócić uszczelnienia ustawy, aby bardziej pilnowała finansów publicznych.

Kościński nie zgodził się ze stwierdzeniem, że warunki stosowania SRW będą rozluźnione. Ocenił także, że określenie "uszczelnić" w odniesieniu do reguły wydatkowej może mieć negatywne konotacje, mogłoby świadczyć o tym, że rząd chce coś ukryć.

"Są fundusze, które nie wchodzą do finansów publicznych, niektóre pewnie powinny wejść. Będzie czas na dyskusje z rynkiem, z zainteresowanymi, z Komisją o tym, co powinno wejść" - powiedział minister. Zaznaczył, że na razie nie było czasu na to.

"Procedujemy, żeby jak najszybciej móc uruchomić proces nowelizacji budżetu. Ale mam nadzieję, że wrócimy na jesieni do dyskusji, które fundusze powinny być w SRW" - powiedział szef MF.

Uchwalona przez Sejm pod koniec maja br. nowelizacja ustawy o finansach publicznych przewiduje, że SRW nie będzie stosowana w czasie epidemii. Ustawa określa też ścieżki automatycznego powrotu jej stosowania. W zależności od sytuacji makroekonomicznej, czas powrotu do SRW wynosi od 2 do 4 lat.

Zamiar zmiany ustawy MF motywuje tym, że artykuł 112d ustawy o finansach publicznych w dotychczasowym brzmieniu umożliwia stosowania stabilizującej reguły wydatkowej wyłącznie w sytuacji stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej na terenie całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Według MF uzupełnienie artykułu pozwoli na zastosowanie "analogicznego rozwiązania do wprowadzonego w Unii Europejskiej, gdzie została uruchomiona tzw. generalna klauzula wyjścia, pozwalająca na przekroczenie limitów wynikających z reguł unijnych w zakresie zwalczania skutków związanych z epidemią COVID-19".