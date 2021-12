Kościński: Na IGF2021 pokażemy, jak internet zmienia polską administrację

Ministerstwo Finansów podczas Szczytu Cyfrowego ONZ w Katowicach zamierza pokazać, jak internet zmienia polską administrację, zaprezentować najnowsze rozwiązania w obszarze podatkowym - poinformował w poniedziałek minister finansów Tadeusz Kościński.

Administracja podatkowa oferuje coraz więcej nowoczesnych i przyjaznych rozwiązań - powiedział Kościński na nagraniu, zamieszczonym przez MF w mediach społecznościowych.

"Zależy nam by nasi klienci mieli dostęp do szybkich i przyjaznych e-usług. Usług z których będzie mógł korzystać każdy" - podkreślił minister.

Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska zaznaczyła, że dzięki tym usługom załatwiamy sprawy urzędowe z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie i na dowolnym urządzeniu, a wielu podatników zapomniało już, jak wygląda papierowy formularz PIT.

Stworzyliśmy system e-TOLL, w e-Urzędzie Skarbowym automatyzujemy procesy usługowe i biznesowe, zmieniamy takie obszary naszej pracy jak kadry, płace, analizy podatkowe i księgowość. - wyliczała Rzeczkowska. Jak zaznaczyła szefowa KAS, o tych i innych rozwiązaniach MF opowie na szczycie.

Natomiast już po jego zakończeniu, w dniach 10-12 grudnia odbędzie się IGF After Party - zaznaczył Kościński. W jego ramach MF i KAS zapraszają do udziału w HackYeah. To jeden z największych hackatonów na świecie, którego uczestnicy zmierzą się z dwoma zadaniami, przygotowanymi przez MF - wyjaśnił minister.

IGF (Internet Governance Forum - Światowe Forum Zarządzania Internetem) to międzynarodowe spotkanie z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest miejscem wymiany myśli i doświadczeń w zakresie zarządzania internetem

W katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbywa się 16. edycja szczytu, z tematem przewodnim "Internet United". Jest to hasło-klucz uwzględniające ideę otwartego, wolnego i niepodzielonego internetu, w którym użytkownicy mogą cieszyć się swoimi prawami.

