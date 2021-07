Kościński: nie martwię się o decyzję KE ws. polskiego KPO

Minister finansów Tadeusz Kościński oświadczył, że nie martwi się o los polskiego Krajowego Planu Odbudowy, który czeka na decyzję i zatwierdzenie przez Komisję Europejską.

Zakończyliśmy negocjacje z Komisją na poziomie operacyjnym i czekamy na decyzję - stwierdził Kościński w poniedziałek na konferencji prasowej. Jak dodał, nie martwi się specjalnie o decyzję Komisji, a polski "plan B to plan A".

Komisja formalnie wyznaczyła termin do 3 sierpnia na decyzję ws. zatwierdzenia KPO. Krajowy Plan Odbudowy ma być podstawą do sięgnięcia przez Polskę w ramach Funduszu Odbudowy po dodatkowe środki z UE na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa w gospodarce. KPO musi przygotować każde państwo członkowskie i przesłać do Komisji Europejskiej. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro.

