Kościński: nie planujemy cięć wydatków, przez następne lata chcemy rozkręcać gospodarkę

Rząd nie planuje cięć wydatków publicznych - powiedział w środę szef resortu finansów Tadeusz Kościński podczas wydarzenia Impact '21. Dodał, że Rada Ministrów na najbliższe dwa lata zaplanowała budżety prorozwojowe, by rozkręcać gospodarkę.

"Nie planujemy cięć wydatków, głównie z tego powodu, że chcemy, żeby finanse publiczne finansowały konsumpcję publiczną, ale również inwestycje publiczne. (...) To mam nadzieję zachęci, żeby inwestorzy prywatni też zaczęli swoje pieniądze inwestować w polską gospodarkę i to już wtedy trwale będziemy rozwijać gospodarkę" - powiedział Kościński.

"Pieniądze, które mamy w budżetach na ten rok, na przyszły rok zaplanowane to budżet prorozwojowy. Chcemy, żeby jak najwięcej rynek się rozwijał, żeby społeczeństwo miało w kieszeni jak najwięcej pieniędzy" - dodał.

Minister podkreślił, że przez następne dwa lata rząd chce rozkręcać gospodarkę i powoli obniżać deficyt, aby w 2024 roku spadł on do poziomu około 2,5 proc.

Minister poproszony o komentarz do rosnącej inflacji w Polsce powiedział, że "nie jest fanem dużej inflacji tylko umiarkowanej" i dodał, że lepiej, żeby była ona niska.

"Myślę, że jak poziom (inflacji - PAP) spadnie do 2,5 proc. pewnie za dwa lata dopiero, to będzie taki adekwatny poziom. Na razie pewnie to jest na zbyt wysokim poziomie, ale też trzeba pamiętać, że to jest spowodowane czynnikami zewnętrznymi, zagranicznymi" - powiedział Kościński.

Minister ocenił, że finanse publiczne Polski są zdrowe, wpływy podatkowe są bardzo dobre. "Przez pierwszy kwartał widać, że gospodarka dobrze sobie radzi, mimo że mieliśmy dość duży lockdown, eksport rośnie, produkcja przemysłowa rośnie" - powiedział szef resortu finansów.

