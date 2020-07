Kościński o budżecie państwa i jego nowelizacji: nie ma tragedii

- Deficyt budżetowy sięga już 27 mld zł, ale to nie jest kwota, która powinna niepokoić – twierdzi minister finansów Tadeusz Kościński. Dlatego rząd będzie dążył do wprowadzania rozwiązań, które pozwolą na szybką poprawę kondycji przedsiębiorstw, zwłaszcza średnich, małych i mikro, poprzez wprowadzanie ulg – m.in. estońskiego podatku CIT. Dużą pomocą dla przedsiębiorców, z których wielu boryka się z problemami finansowymi, może być również możliwość prowadzenia przez nich restrukturyzacji zadłużenia na podstawie przepisów Tarczy 4.0.

Nowe podatki? Nie planujemy

Restrukturyzacja to konieczność

Minister Kościński odniósł się również do alarmujących prognoz OECD, według których deficyt finansów publicznych w Polsce może osiągnąć w tym roku nawet 240 mld zł.- OECD prognozuje deficyt dla dwóch wariantów – pierwszy, gdy będzie jeden lockdown, taki jak mieliśmy, drugi – bardziej pesymistyczny, że pod koniec roku będziemy mieli kolejny. I to powoduje, że jest prawie 10 proc. deficytu. Czekamy też, jak wydatki z Tarczy Antykryzysowej będą liczone w Eurostacie – czy do finansów publicznych, czy do funduszy pozapublicznych – tłumaczy Tadeusz Kościński.MF prognozuje, że deficyt będzie na poziomie 8,4 proc. PKB, a Komisja Europejska, że będzie to ok. 9,4 proc. Różnica dotyczy tego, jak będą zaliczone wydatki związane z Tarczą Antykryzysową.Minister przyznaje jednak, że wyliczenia MF nie zakładają drugiego lockdownu.Bliskie jest wprowadzenie estońskiego CIT, o którym mówił Mateusz Morawiecki w expose w 2019 r. Obecnie jest na to według Kościńskiego bardzo dobry moment, bo zachęci to przedsiębiorców, żeby nie przejadali zysków, tylko je inwestowali. Dzisiaj bowiem, czy przedsiębiorca planuje inwestycje, czy nie, i tak CIT musi zapłacić. Przy estońskim CIT będzie mógł zostawić sobie kwotę tego podatku i jązainwestować.Kościński zaprzecza, by miało to negatywny wpływ na przychody budżetowe. Jego zdaniem to inwestycja, która w przyszłości je podniesie .- Będziemy teraz potrzebowali, żeby przedsiębiorcy jak najwięcej inwestowali, zwłaszcza przedsiębiorstwa średnie, małe i mikro, by zatrudniały więcej osób, modernizowały swój park maszynowy, żeby budowały gospodarkę – podkreślił.Zapewnił przy tym, że rosnący deficyt budżetowy nie spowoduje wzrostu obciążeń podatkowych w Polsce.- Nie planujemy żadnych nowych podatków oprócz tych, które zostały ogłoszone i przez pandemię odsunięte w czasie. Podatek od sprzedaży detalicznej, który miał być uruchomiony od 1 lipca, obowiązywać będzie od 1 stycznia 2021 r. Na pewno będziemy pracowali nad dalszym uszczelnieniem podatków i poszerzyliśmy sektory, w których trzeba będzie używać kas fiskalnych. Ale nie ma mowy o nowych podatkach – zapewnił minister finansów.Według niego inflacja, która w maju była w Polsce najwyższa wśród krajów UE, będzie malała.- Ta inflacja była dość wysoka – 4,6 proc., potem spadła do 3,9 proc., a za maj wyniosła 2,9 proc., więc to idzie w dobrym kierunku. Trzeba jednak pamiętać, że w tym roku mieliśmy istotną podwyżkę najniższych wynagrodzeń, co miało duży wpływ na inflację, susza też spowodowała dużą presję inflacyjną. Ale z drugiej strony mamy teraz pandemię, która będzie obniżała tę inflację, tak jak ceny ropy naftowej i innych paliw – stwierdza minister Kościński.Zatem budżetowe dramatu nie ma i - zdaniem resortu finansów - nie będzie, a administracja stawia na zdecydowany impuls mający pobudzić gospodarkę i popyt.Tymczasem stan epidemii i mrożenie gospodarki negatywnie wpłynęło nie tylko na budżet państwa, ale i na kondycję finansową wielu przedsiębiorstw. Niektóre z symptomów ujawniają się z poślizgiem. Nie widać tego jeszcze w danych odnoszących się do liczby upadłości, ale wielu przedsiębiorców szykuje się do jej ogłoszenia, a jeszcze więcej zamierza się restrukturyzować. W tym kontekście naturalne wydaje się skorzystanie z możliwości samodzielnej restrukturyzacji, jaką dają obecnie przepisy Tarczy Antykryzysowej 4.0.Temu, jak będą przebiegały procesy restrukturyzacyjne w firmach oraz na czym polega instrument samodzielnego postępowania restrukturyzacyjnego, poświęcona była druga część sesji „Finanse i restrukturyzacja”, w której uczestniczyli mec. Anna Pukszto, partner kancelarii Dentons, kierująca Zespołem Restrukturyzacji i Prawa Upadłościowego, oraz Andrzej Głowacki, prezes DGA, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.