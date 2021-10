Kościński o decyzji agencji S&P: to dowód, że nasza gospodarka szybko powraca na ścieżkę wzrostu

To dowód na to, że nasza gospodarka szybko powraca na ścieżkę wzrostu i potwierdzenie, że nasze finanse są zdrowe i sytuacja fiskalna stabilna - ocenił minister finansów Tadeusz Kościński komentując dla PAP decyzję agencji S&P, która nie opublikowała w piątek nowego raportu ratingowego dla Polski.

Agencja S&P Global Ratings nie opublikowała w piątek nowego raportu w sprawie ratingu Polski, ale dokonała jego okresowego przeglądu - wynika z komunikatu agencji.

Minister finansów zwrócił uwagę, że "kolejna ze światowej trójki agencji ratingowych podtrzymała swoją dotychczasową wysoką ocenę ratingową Polski". Jak dodał, "tym razem S&P utrzymała nasz rating na poziomie A-/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A/A-1 dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej".

W ocenie ministra Kościńskiego, "to dowód na to, że nasza gospodarka szybko powraca na ścieżkę wzrostu i najlepsze potwierdzenie na to, że nasze finanse są zdrowe, a sytuacja fiskalna Polski jest stabilna".

Oprócz Polski, nowego raportu ratingowego S&P nie wydała w piątek dla kilku innych zagranicznych podmiotów.

W raporcie z 27 września agencja S&P podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 r. do 5,1 proc. z 4,5 proc., a na 2022 r. obniżyła do 5,3 proc. z 5,4 proc. Agencja zmieniała też swoją prognozę dla stóp procentowych w Polsce - obecnie oczekuje, że podwyżki nastąpią na początku 2022 r.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski według Fitch (potwierdzony 19 marca br.) i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

