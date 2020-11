Kościński o deklaracji premiera ws. praworządności: ma rację

Premier ma rację - ocenił w czwartek minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński odnosząc się do braku zgody na powiązanie dostępu do środków UE z przestrzeganiem zasad praworządności. Jego zdaniem nie wiadomo, kto decydowałby, że jest praworządność, czy jej nie ma.

Szef resortu finansów pytany był w czwartek w Polsat News o zapowiedź premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącą braku zgody na wprowadzenie w UE mechanizmu powiązania dostępu do środków unijnych z przestrzeganiem zasad praworządności.

"Myślę, że pan premier ma rację" - powiedział Kościński. Podał przykład spotkania Rady Ecofin z kwietnia, która zaleciła Polsce, aby poprawić praworządność, by Polska była lepsza dla inwestorów. "A to było dwa tygodnie po tym, jak Polska wyemitowała obligacje skarbowe, gdzie uplasowaliśmy je na rynku z ujemną rentownością. Więc to było troszeczkę bez sensu" - ocenił minister.

Jego zdaniem świadczy to o tym, że urzędnicy w Brukseli są "trochę" oderwani od rzeczywistości. "Później w każdym takim temacie będziemy mieli podobny kłopot" - ocenił.

"Nie może być tak, że najpierw nam dają marchewkę, mamy pieniądze, a później mówią, że nie możemy mieć tych pieniędzy, bo coś tam im się nie podoba. Kto zdecyduje, że jest praworządność, czy nie ma praworządności?" - pytał szef resortu finansów.

"Nie wiadomo, czy to będzie jakiś urzędnik w Brukseli, czy przewodniczący Komisji Europejskiej i na jakich zasadach będzie decydował, że w tym kraju jest praworządność, a w tym nie ma praworządności" - dodał minister.

W ubiegłym tygodniu negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i niemieckiej prezydencji wypracowali porozumienie w sprawie mechanizmu powiązania dostępu do środków unijnych z przestrzeganiem zasad praworządności. Zostało ono skrytykowane przez rządy Polski i Węgier.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w czwartek, że w ostatnich dniach skierował do przywódców UE list ws. mechanizmów warunkowości związanych z budżetem UE. We wpisie zamieszczonym na Facebooku premier napisał, że "uznaniowe mechanizmy, oparte na arbitralnych, politycznie motywowanych kryteriach nie mogą zostać zaakceptowane, bo nie uwzględniają one istotnych, merytorycznych aspektów prawa europejskiego".

Ich przyjęcie - napisał szef rządu - "mogłoby doprowadzić do usankcjonowania stosowania podwójnych standardów, odmiennego traktowania poszczególnych państw członkowskich UE". Według premiera, obecnie proponowane rozwiązania są "niezgodne z konkluzjami Rady Europejskiej z lipca 2020 i budzą poważne wątpliwości prawne w świetle brzmienia Traktatów".

Jak zaznaczył, "efektem takiego podejścia będzie doprowadzenie do takiej sytuacji, że uznaniowość w przypadku tego mechanizmu zrodzi poważne zagrożenia dla praworządności w UE".

"Dlatego Polska nie może zaakceptować takiej wersji mechanizmu, prowadzącej do prymatu politycznych i arbitralnych kryteriów nad oceną merytoryczną" - napisał premier.