Kościński o rekonstrukcji: Będziemy musieli wspólnie usiąść i wypracować priorytety

Przy obsadzaniu stanowiska szefa ministerstwa finansów i funduszy był bezkonkurencyjny – nawet nie próbowano wskazywać innej kandydatury. Tadeusz Kościński stanie na czele połączonych resortów finansowych, ale to z mediów dowiedział się, że obowiązków będzie miał dużo więcej niż dotychczas. Najważniejszy człowiek od publicznych pieniędzy w gorącej "Rządowej ławie".

Superministrowie i priorytety

Według najnowszej propozycji zgodę na zawieszenie funduszy, po wniosku Komisji Europejskiej, wyrażałaby rada Unii kwalifikowaną większością głosów. Rada miałaby miesiąc na decyzję, a w szczególnych sytuacjach nawet trzy.To może zdemolować planowanie wielu inwestycji, przy realizacji których wykorzystywane są unijne środki. Nie tylko w Polsce.To jedno z najważniejszych politycznych zadań dla ministra Kościńskiego, którego zapytaliśmy w „Rządowej ławie” o to, jak załagodzić ten problem.- To pytanie do Ministerstwa Funduszy. Jeszcze oficjalnie nie przejąłem tych obowiązków, więc nie wiem, jaką mają na to strategię – ucina.Nowe rozdanie rządowe wzmacnia wicepremierów i kierowane przez nich ministerstwa. Więcej będzie mógł też Michał Kurtyka, który pokieruje Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Nie wspominając już o sile przebicia szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych Jacka Sasina.I tu pojawia się pytanie o utrzymanie dyscypliny finansów publicznych w kolejnych latach.- Będę stał na głowie i kibicował, żeby ministrowie byli jak najbardziej ambitni. To jest dobre dla polskiej gospodarki. Moją rolą jest to, żeby znaleźć te pieniądze. Oczywiście – nie na wszystko się znajdą, ale wtedy będziemy musieli wspólnie usiąść i jakieś priorytety wypracować – Kościński jest dobrej myśli.I od razu dodaje:- Nie jest rolą ministra finansów, żeby bawić się w Pana Boga – temu daje, a drugiemu zabiera. Moją rolą jest znalezienie rozwiązania, żeby jak najwięcej potrzeb sfinansować.