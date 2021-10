Kościński: ostatnia podwyżka stóp procentowych sygnałem, że dalej mogą one rosnąć

Październikowa podwyżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej może być sygnałem, zwłaszcza dla osób wspomagających się kredytem przy kupnie mieszkań, że będą one dalej rosły - powiedział w środę podczas kongresu Impact 21 w Poznaniu minister finansów Tadeusz Kościński.

"Mam nadzieję, że sygnał, który wysłała RPP dwa tygodnie temu (podniesienie stóp procentowych - PAP) to sygnał, że stopy będą szły do góry i ludzie się zastanowią, czy naprawdę ich stać żeby brać kredyty i kupować nieruchomości, bo może być trochę ciężej spłacać kredyty za kilka lat, jak stopy procentowe będą wyższe" - powiedział Kościński.

Rada Polityki pieniężnej na posiedzeniu 6 października, nieoczekiwanie dla rynku, podniosła stopę referencyjną do 0,50 proc. z 0,10 proc. w skali rocznej, lombardową do 1,00 proc. z 0,50 proc. redyskontową weksli do 0,51 proc. z 0,11 proc., a dyskontową weksli do 0,52 proc. z 0,12 proc. w skali rocznej.

Minister, pytany o obecny podwyższony poziom inflacji przyznał, że za taki stan odpowiadają w dużej mierze czynniki zewnętrzne. "Ta inflacja jest spowodowana różnymi czynnikami, sporo jest zewnętrznych. Ceny energii, cena gazu, cena ropy, poszły bardzo mocno w górę. Mieliśmy przez rok lockdown, sporo zaoszczędziliśmy, bo nie wydawaliśmy, więc teraz zaczynamy wydawać" - powiedział Kościński.

W połowie października GUS poinformował, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2021 r. wzrosły rdr o 5,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem zwiększyły się o 0,7 proc.

