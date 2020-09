Kościński: Pakiet uszczelniający podatki nie ma celu fiskalnego

Pakiet uszczelniający podatki nie ma celu fiskalnego, uzyskane dzięki zmianom środki zostaną rozdysponowane do przedsiębiorstw w Polsce - zapewnił w czwartek (17 września) minister finansów Tadeusz Kościński.

O przygotowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązaniach uszczelniających system podatkowy resort finansów informował podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami.

Jak tłumaczył Kościński, podstawowym celem ustawy jest walka z uciekaniem od płacenia w Polsce podatków do rajów podatkowych, co - jego zdaniem - jest szczególnie istotne w sytuacji pandemii.



"Pakiet uszczelniający nie ma celu fiskalnego. Dodatkowe środki, które pozyskamy z tego uszczelniania będą rozdysponowane do przedsiębiorstw w Polsce" - zapewnił minister.

"Jest bardzo ważne, żebyśmy wyrównali szanse dla wszystkich. Wiemy, że ci co nie płacą podatków, psują rynek dla wszystkich innych" - powiedział. Zaznaczył, że na wniosek Polski i krajów z Grupy Wyszehradzkiej problem wyrównania szans małych, uczciwych firm wobec wielkich, międzynarodowych korporacji jest centralnym tematem niemieckiej prezydencji w UE.



💬 Minister Tadeusz #Kościński podczas spotkania prasowego w #MF: Uszczelnianie systemu podatkowego jest bardzo ważne w kontekście wyrównania szans dla wszystkich.

Ci, którzy nie płacą #podatki psują rynek uczciwym. pic.twitter.com/NA5VJVaWAU — Ministerstwo Finansów (@MF_GOV_PL) September 17, 2020

"Polska jest europejskim liderem walki z rajami podatkowymi" - powiedział. Wskazał na porozumienia o współpracy w tym zakresie podpisane z państwami Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainą. Dodał, że w planach jest podpisanie umów z krajami bałtyckimi.



Do najważniejszych zmian przewidzianych w projekcie zaliczono m.in. objęcie spółek komandytowych CIT-em, nałożenie obowiązku publikowania strategii podatkowej przez wielkie koncerny oraz ograniczenie ulgi abolicyjnej.

Według MF spółki komandytowe są często używane do wyprowadzania z Polski nieopodatkowanego dochodu do rajów podatkowych. Dzieje się to z wykorzystaniem firm zakładanych np. na Cyprze i w Luksemburgu. Polska traci na tym ok. 2 mld zł rocznie - podano. Zdaniem fiskusa nowa regulacja to uniemożliwi.

Ministerstwo podkreśla, że dla wielu firm pakiet oznaczać będzie zmniejszenie wysokości opodatkowania oraz otwarcie możliwości korzystania z uproszczonego, ryczałtowego rozliczenia podatku. MF planuje też m.in. podnieść z 1,2 mln euro do 2 mln euro limit przychodów pozwalający na skorzystanie z obniżonej stawki 9 proc. CIT. Resort obliczył, że w kieszeniach przedsiębiorców zostanie ok. 400 mln zł rocznie.