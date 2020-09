Kościński: polska gospodarka bardzo dobrze funkcjonuje

Dzięki działaniom rządu polska gospodarka bardzo dobrze funkcjonuje - mówił w czwartek w Sejmie minister finansów Tadeusz Kościński, odpowiadając na pytania posłów dotyczące nowelizacji ustawy budżetowej. Ocenił, że wszystkie działania rządu w reakcji na pandemię były prawidłowe.

W czwartek minister finansów Tadeusz Kościński, uzasadniał w Sejmie projekt nowelizacji budżetu na 2020 r.

Odpowiadając na pytania posłów dotyczące nowelizacji szef resortu podkreślił, że "w tym roku recesja w Polsce to 4,6 proc., a w UE średnia to prawie 9 proc.". Zaznaczył, że dzięki działaniom rządu "polska gospodarka bardzo dobrze funkcjonuje"

Przekonywał, że za rok o tej porze "będziemy mieć praktycznie pozamiatane po recesji, a UE jeszcze będzie miała prawie 4 proc. recesji".

Szef MF przypomniał, że nasz kraj ma najniższe bezrobocie w Europie, dług publiczny sięgnie w tym roku 51 proc., a dług tzw. general government - 62 proc.. "Średnia unijna przekracza 90 proc." - wskazał.

"Agencja Moody's w ostatnim tygodniu pozostawiła rating Polski bez zmian, co oznacza, że wszystkie działania, jakie wykonaliśmy (w reakcji na pandemię - PAP) były prawidłowe. A wydawnictwo Global Market (...) przyznało nagrodę dla rządu premiera Mateusza Morawieckiego za najlepsze zarządzanie gospodarką w trakcie epidemii" - wskazał, odnosząc się do zarzutów, że rząd nie wie, jakie "są parametry lotu" w warunkach pandemii.

Wiceminister finansów Sebastian Skuza podkreślił natomiast, że wydatki inwestycyjne w realizacji budżetu wzrastają. "Na infrastrukturę to ok. 10 mld, na MON - 3 mld, na MSWiA ponad 1 mld, szkolnictwo wyższe ok. 600 mln, kultura - 580 mln, ok. 280 mln ministerstwo gospodarki morskiej (..) a wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego - w wysokości 12 mld z rządowego funduszu inwestycji lokalnych" - wyliczył.

W odpowiedzi na pytanie o służbę zdrowia Skuza zwrócił uwagę, że w nowelizacji ustawy budżetowej jest "zwiększenie finansowania służby zdrowia o kwotę 2 mld, a w planie funduszu covidowego są zarezerwowane wydatki na poziomie 10,1 mld". Przypomniał, że w latach 2015-2020 kwota subwencji oświatowej wzrosła średnio o 23 proc., a w przypadku miasta st. Warszawy było to 51 proc. "W przyszłym roku planuje się wzrost tej subwencji o 2,2 mld zł" - zapowiedział.

Odnosząc się z kolei, do sytuacji polskich firm i niższych dywidend wskazał na daną dot. PKB. "Jeżeli chodzi o rozkład dochodowy PKB, to tylko dwa kraje po dwóch kwartałach 2020 r. mają wzrost jeśli chodzi o nadwyżkę operacyjną przedsiębiorstw Polska (14,6 proc.) i Irlandia 0,4 proc." - powiedział.