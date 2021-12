Kościński: Polska jest dobrym miejscem do inwestycji, ale konkurencja czeka bezczynnie (aktualizacja)

Polska jest bardzo dobrym miejscem do inwestycji, ale zdajemy sobie sprawę, że nasi konkurenci w Europie nie czekają byśmy przyciągali więcej inwestorów niż oni – mówił w poniedziałek w Psarach Małych (Wielkopolskie) minister finansów Tadeusz Kościński.

Szef resortu finansów odwiedził w poniedziałek zakład produkcyjny firmy MSD Animal Health w Psarach Małych koło Wrześni w Wielkopolsce. Na konferencji prasowej podkreślił, że "polska gospodarka przez ostatnie 30 lat rozwijała się jako jedna z najszybszych w całej Unii Europejskiej".

"Firma MSD Animal Health pokazuje, jak dobrym miejscem jest Polska do inwestycji. MSD pracuje właśnie w wysokiej technologii, przyszłościowej technologii - i właśnie o to nam chodzi" - zaznaczył szef resortu finansów.

Wskazał, że kilka lat temu otwarto Polskę, jako "Polską Strefę Inwestycyjną", w miejsce tworzonych wcześniej specjalnych stref ekonomicznych, "żeby przyciągać inwestorów z kapitałem i tworzeniem miejsc pracy".

"Teraz dla nas jest dużo, dużo ważniejsze, żeby te miejsca pracy były ciekawe. I tutaj właśnie firma MSD jako firma, która ma bardzo dużą działalność rozwojową, współpracuje z uniwersytetami, zatrudnia bardzo dużo wysoko wykształconych pracowników; prawie 10 proc. załogi ma tytuł doktora., współpracuje z polskimi firmami, żeby tworzyć ciąg dostawców u nas w Polsce, jak również bardzo duży procent produkcji jest dalej sprzedawane na eksporcie - więc to idealna taka firma dla nas w Polsce" - mówił.

Zaznaczył, że "Polska jest bardzo dobrym miejscem do inwestycji, ale też zdajemy sobie sprawę, że nasi konkurenci w Europie nie siedzą i nie czekają żebyśmy przyciągali więcej inwestorów niż oni - a Polska jest jednym z najpopularniejszych miejsc do inwestycji zagranicznych" - podkreślił.

Minister wskazał również, że także poprzez Polski Ład przedsiębiorcy zyskali specjalny pakiet, który dodatkowo zachęca do inwestowania w Polsce. W tym miejscu wymienił m.in. ulgi w podatkach na badanie i rozwój, na produkcję prototypów, czy automatyzację.

Obecny na konferencji prasowej wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Bartosik podkreślił, że z punktu widzenia reprezentowanego przez niego resortu firma MSD to bardzo istotny przedsiębiorca.

"Bardzo nas zainteresowało to, co firma chce zaproponować - proponuje już dziś, ale chce rozwinąć w przyszłości - taka inteligentna identyfikacja zwierząt, która będzie określała stan zdrowia zwierzęcia i nad tym już firma pracuje i taki produkt tutaj już jest. Myślę, że to będzie bardzo potrzebne i pomocne w produkcji rolniczej" - mówił.

"Co ważne, firma MSD produkuje towary dla weterynarii, leki i widać, że bardzo jest zainteresowana zdrowiem zwierząt, ale w taki sposób, by produkt finalny, to, co później trafia na półki sklepowe, do konsumentów, było jak najzdrowsze - i do tego przyczyniają się wszystkie nowatorskie działania firmy MSD, wszystkie projekty, które są tu realizowane" - dodał.

Prezes na region Europy MSD Cyril Schiever podkreślił, że "Polska odgrywa istotną rolę w dziedzinie badań i rozwoju firmy MSD, w naszym dążeniu do przesuwania granic nauki".

"W ciągu ostatnich 10 lat zainwestowaliśmy ponad 300 mln dolarów amerykańskich w krajowe badania kliniczne. Pod względem liczby pacjentów zaangażowanych w prowadzone przez nas badania kliniczne w 2020 roku Polska zajmowała 3. miejsce w Europie, a 6. miejsce na świecie" - zaznaczył.

"Jesteśmy jedną z niewielu firm biofarmaceutycznych skoncentrowanych zarówno na zdrowiu ludzi, jak i zwierząt. Przykładamy wagę do związku między środowiskiem, w jakim żyjemy, oraz zdrowiem ludzi i zwierząt, dlatego przyjęliśmy podejście One Health w realizacji naszej misji ratowania i poprawy jakości życia" - dodał Schiever.

Prezes MSD Animal Health na Europę, Rosję, Bliski Wschód i Afrykę Hans-Guenther Dittrich zaznaczył natomiast, że "w naszej działalności koncentrujemy się na innowacji, która wesprze właścicieli zwierząt oraz hodowców".

Jak mówił, "rosnąca liczba zwierząt domowych oraz zapotrzebowanie na zrównoważoną i efektywną produkcję żywności stwarza szczególne warunki rozwoju. Dlatego też zdecydowaliśmy o budowie i uruchomieniu centrum edukacyjnego oraz nowej linii produkcyjnej w Psarach Małych" - podkreślił.

MSD Animal Health to biotechnologiczny podmiot skoncentrowany na leczeniu i zapobieganiu chorobom zwierząt domowych i gospodarskich. To również światowy lider zajmujący się projektowaniem, rozwojem, produkcją i dostarczaniem rozwiązań dla zwierząt z zakresu ich identyfikowania i monitorowania ich zdrowia. Posiada zakłady produkcyjne i centra technologicznew obu Amerykach, Europie, Izraelu, Chinach, Australii i Nowej Zelandii.

Zakład działający w Polsce w Psarach Małych koło Wrześni jest jednym z największych tego typu zakładów na świecie i drugim co do wielkości w Europie w grupie MSD Animal Health oraz pod względem zaspokajania potrzeb rynkowych w zakresie identyfikacji zwierząt. Zakład pod Wrześnią pokrywa 15 proc. światowego zapotrzebowania na urządzenia do identyfikowania i monitorowania zdrowia zwierząt.

